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獨家／新光三越站前「全員快篩」要員工自費　櫃姐：真的傻眼！

▲新光三越站前店。（圖／翻攝Google Maps）

▲新光三越站前店公布要員工全部快篩，卻叫櫃姐自費。（圖／翻攝Google Maps）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越站前店傳有確診櫃姐，本身咳嗽還連續上班多日，引發店內人心惶惶，今（6／11）對外公告再加停業3天，館內員工全部進行快篩，讓大家能安心上班，現有員工向《ETtoday新聞雲》投訴，有櫃姐至百貨告知的快篩站，卻要求要他們自掏腰包進行篩檢。對此新光三越表示，「全員快篩」是安排館內人員除了一般快篩檢驗站外的快篩選擇，沒有強制要求員工一定要去。

新光三越站前店爆出有櫃姐隱匿家人疫情，持續來公司上班，咳嗽多日向樓管反應卻未獲處理，結果在6／8確診，店內也出現其他櫃姐確診案例，搞得全百貨人心惶惶，經媒體披露後在昨（6／10）下午5點緊急提前打烊，並表示6／11停業1天進行大消毒，今早又宣布再加停業3天至6／14，並安排全店員工進行快篩。

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而有櫃姐卻出面投訴，今下午就到公司指定的新光醫院進行快篩，醫院卻告知要收費，詢問百貨樓館僅得到「我們去跟醫院爭取快篩名額，減少排隊時間，要收費」的回答，當下該櫃姐沒有進行快篩就離開，並在LINE群組傳達這件事。

其他櫃姐見狀表示「太誇張了吧！」、「沒賺錢還要自己付錢」、「超沒道理」，投訴的員工反應：「一採要680元，二採要收費5,000元，全部都要自己買單，真的很誇張耶。」

對此新光三越表示因應情勢，積極鼓勵站前店同仁們進行快篩檢驗，同時也向新光醫院爭取快篩名額，提供同仁們除了一般快篩檢驗站外的快篩選擇，也鼓勵專櫃人員都能參與，面對疫情能積極保護自己也保護他人，目前未強制同仁前往。也等同間接承認櫃姐需自付快篩費用。

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