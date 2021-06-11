本土爆發已進入第五波！他從「波波相連」看見曙光：已逐漸趨緩

▲ 日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，已從5月28日起陸續開打 。（圖／記者李毓康攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

醫師、前衛生署長涂醒哲日前曾對疫情樂觀說，「不是曙光已見而已，而是已近隧道出口」，不過今（11）日他卻在臉書貼出本土病例發病日曲線，憂心表示「本土爆發已進入第五波」，並認為是因為台北市、新北市地廣人多，當一區發生疫情，控制不夠徹底，過程中又忽視其他區，包括其他縣市的擴散，才會導致一再出現波峰。



凃醒哲今日在臉書寫道，從5月1日以來的『本土確診發病日曲線』來看，感染已經來到第五波，「如我標註的紅字，本來第一波確認個案快速增加，到5月17日高峰後逐漸下降，以為曙光已現，沒想到三天後（5月20日）又出現高峰，降下來四天，5月24至25日是一個更大的高峰，逐漸下降後，在5月31日高峰再出現，這波也延續一星期，到6月7日個案數又增加，可以稱為第五波。」

▲涂醒哲表示，以發病日曲線來看，第五波能就此逐漸下降至個位數。（圖／翻攝自涂醒哲臉書／原始圖片來源：中央流行疫情指揮中心）

他表示，以發病日曲線來看，可以看到一波未平，一波又起，「但每波的高峰愈來愈低，而且時間愈來愈長，希望這次第五波能就此逐漸下降至個位數，不要再有第六波了」。

至於為何一再出現波峰，凃醒哲認為，「因為台北市、新北市地廣人多，當一區發生疫情，控制不夠澈底，過程中又忽視其他區，包括其他縣市的擴散」。最後他也呼籲，只有全島一命，以嚴格的檢疫及三級警戒，完全切斷無症狀感染者的傳播機會，全國疫情才有可能真正的控制。期待能看到發病日曲線，持續下降再下降。