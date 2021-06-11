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本土爆發已進入第五波！他從「波波相連」看見曙光：已逐漸趨緩

▲▼ 日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多第一類醫護人員及台北市環保局外勤收運垃圾人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，已從5月28日起陸續開打 。（圖／記者李毓康攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

醫師、前衛生署長涂醒哲日前曾對疫情樂觀說，「不是曙光已見而已，而是已近隧道出口」，不過今（11）日他卻在臉書貼出本土病例發病日曲線，憂心表示「本土爆發已進入第五波」，並認為是因為台北市、新北市地廣人多，當一區發生疫情，控制不夠徹底，過程中又忽視其他區，包括其他縣市的擴散，才會導致一再出現波峰。

凃醒哲今日在臉書寫道，從5月1日以來的『本土確診發病日曲線』來看，感染已經來到第五波，「如我標註的紅字，本來第一波確認個案快速增加，到5月17日高峰後逐漸下降，以為曙光已現，沒想到三天後（5月20日）又出現高峰，降下來四天，5月24至25日是一個更大的高峰，逐漸下降後，在5月31日高峰再出現，這波也延續一星期，到6月7日個案數又增加，可以稱為第五波。」

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▲涂醒哲表示，以發病日曲線來看，第五波能就此逐漸下降至個位數。（圖／翻攝自涂醒哲臉書／原始圖片來源：中央流行疫情指揮中心）

他表示，以發病日曲線來看，可以看到一波未平，一波又起，「但每波的高峰愈來愈低，而且時間愈來愈長，希望這次第五波能就此逐漸下降至個位數，不要再有第六波了」。

至於為何一再出現波峰，凃醒哲認為，「因為台北市、新北市地廣人多，當一區發生疫情，控制不夠澈底，過程中又忽視其他區，包括其他縣市的擴散」。最後他也呼籲，只有全島一命，以嚴格的檢疫及三級警戒，完全切斷無症狀感染者的傳播機會，全國疫情才有可能真正的控制。期待能看到發病日曲線，持續下降再下降。

【涂醫師看疫情：本土爆發已進入第五波】 今年五月以來，台灣爆發武漢肺炎本土流行，由「發病日流行曲線」來看，#感染已經來到第五波。 如我標註的紅字，本來第一波確認個案快速增加，到5月17日高峰後逐漸下降，以為曙光已現，沒想到三天後（5月...

涂醒哲 Dr.Twu 發佈於 2021年6月10日 星期四
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