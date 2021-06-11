快訊／管制人潮！台北市市場採單雙號分流

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市政府過去針對市場人流管制採柔性勸導，但效果不彰，11日宣布將採用身分證末碼的單號、雙號進行分流，管制人潮避免群聚。

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊防疫記者會。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，之前市場是一週採買兩次，未來電商、物流會開始推動，慢慢取代傳統市場功能讓大家習慣在網路上買東西。昨天讓計程車投入物流業，店商家物流是未來幾個月，北市產業局重要工作。

至於市場管制，柯文哲說，不要讓辛苦的警察站在市場入口一個一個檢查身分證，所以還是要科學、要進步，還是鼓勵台北市民下載台北通，去市場掃描QR Code，就會告訴你能不能進來買菜，才不會製造大家的工作負擔。

出門採買帶身分證是基本配備，我們鼓勵你用台北通，外籍人士可以持護照、居留證等。所以這段時間要進入場館、市場採買，帶身分證是基本配備。

產發局長林崇傑進一步解釋，未來到市場採買，會依照身分證統一編號末碼，分單、雙號分流入場，每周一三五日是單號，二四六是雙號。另外，實聯制入場有兩個方法，用台北通現場掃描QR Code，若沒有的話，持身分證或居留證或護照、外交官證等，依照阿拉伯數字的末碼單雙號分流。