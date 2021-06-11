唐鳳來不及完成網路疫苗預約系統　柯文哲怨：一年前就該準備好了

記者蘇晏男／台北報導

北市日前說要跟政委唐鳳一同架設網路疫苗預約系統，要在大規模施打疫苗前完成，對於目前的進度到哪？台北市長柯文哲11日下午出席北市防疫記者會時表示，唐鳳有來接洽，但她說來不及做好，所以這次北市要自己想辦法。

柯文哲抱怨，早就說要準備，這個麻煩點在於，台北市現在自己寫一套程式，但等到中央好了，北市資料要怎麼轉接？「早就跟你講要準備，又來不及準備好，這不是一年前就已經要準備了嗎？」

總統蔡英文日前透露要設置網路疫苗施打預約系統，並由唐鳳著手規劃中。柯文哲知情後，於6月4日北市防疫記者會上表示，北市按照中央撥給台北市疫苗的數量，做最有效率的運作來把打完疫苗，而唯一唯一要跟中央提醒的是，唐鳳有一個網路預約系統，本來預計6月中，但這可能要連夜加工。

柯文哲當時解釋，打疫苗還是用預約系統避免群聚，避免排隊群聚，本來北市本來要做這個網路預約系統，但中央要做，他就說就不要重複做工，所以就用中央的系統，拜託他們這幾天連夜加工，一定要在打疫苗前網站做好，避免打疫苗還要排隊、群聚，網路預約系統一定要在大量打疫苗前做好。

到了11日下午1時行政院召開的記者會上，媒體詢問，線上疫苗預約系統原本說可以在124萬劑AZ疫苗開放接種時上線，但為何尚未達成？而柯文哲曾說，中央有承諾協助網頁APP或程式排序，但後來也沒有下文？

唐鳳表示，她曾說過月中會跟地方政府介接，那其實這幾天也持續精進，也跟地方政府介接了，所以還是一樣，就是上線的時間是看下一個大批疫苗的時程決定。

待唐鳳話一說完，行政院發言人羅秉成說，也就是沒有卡不卡的問題，相關作業都在既定規畫內進行中；至於124萬劑AZ疫苗接種規劃，有造冊的依造冊辦理，75歲以上長者的部分，則是用健保卡替統處理，這部分過去有像流感疫苗施打的系統可以預約，所以唐鳳所設計的東西，是要等不特定大眾大量施打的時候使用。