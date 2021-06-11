雲林台塑六輕2女員工確診！宿舍室友　斗六科技廠也爆移工染疫

記者蔡佩旻／雲林報導

今（11）日疫情雲林縣新增本土2例累計共18例，與1例外籍移工境外移入案例，案12389女性48歲，與案12586女性41歲，兩人為宿舍室友，於本縣麥寮鄉上班，6月9日因發燒、頭痛症狀前往醫院就醫並採檢，於6月10日確診，目前於醫院治療。另案12479男性36歲外籍移工，於斗六市上班，入境前曾於母國確診。

▲雲林縣長張麗善今日公佈雲林縣新增本土2例累計共18例，與1例外籍移工境外移入案例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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雲林縣衛生局心理衛生企劃科長許淑雲說明，案12389及案12586女性41歲兩人為台塑麥寮六輕員工，是住宿室友，案12389在6月8日開始出現乾咳，6月9日因發燒、頭痛症狀前往醫院就醫並採檢，隔日採檢結果陽性；案12586在6月10因室友(案12389)確診，為匡列居家隔離者並採檢，採檢結果於6月10確診陽性，目前2人均於醫院治療。

▲案12389及案12586女性41歲兩人為台塑麥寮六輕員工，是住宿室友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

科長許淑雲進一步說明，雲林縣第一例境外移入確診案12479，男性36歲，泰國籍移工，於斗六市上班，該案2月5日在泰國篩檢，2月7日確診並入院治療，2月21日篩檢陰性出院，3月21日在泰國當地醫院採檢取得陰性報告後，在3月23日抵達台灣，該個案抗體檢測是強陽性，所以研判感染原為境外移入，後續的疫調將持續進行中。

許淑雲公布3名個案於雲林縣公共場所活動史時表示，今日公佈方式較以往不同，是將3名個案足跡彙整成同一張圖表，以方便民眾閱覽，請民眾關注相關地點後注意自身是否曾有足跡重疊狀況及身體健康狀況。請民眾務必確認地點、計算時間、就醫、並主動告知接觸使並配合採檢，等待結果。

▲境外移入個案泰國籍案12479為斗六市雲科路三段某科技公司員工，確診PCR檢測CT值31。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，境外移入個案泰國籍案12479為斗六市雲科路三段某科技公司員工，確診PCR檢測CT值31，入境後經14天檢疫隔離+7天自主隔離，經快篩採檢陰性後4月13日入廠工作。該科技工廠4月開始即配合政府防疫政策，嚴管移工不得任意進出，故接觸人員只有宿舍室友8位及生產線同事5位，總共13位。

▲台塑雲林麥寮六輕員工案12389女性、案12586女性及斗六科技廠境外移入確診泰國籍員工案12479於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該工廠對於防疫因應，目前8位室友經PCR檢測為陰性，且已安排入住防疫旅館隔離，另外5位生產線同事仍隔離中等待檢測結果。也已立即擴大安排全廠移工及匡列相關族群進行快篩，今日上午停線消毒4小時，也聲明對公司財務及業務無重大影響，此事件不影響公司營運。該廠下午召集移工及匡列人員共340人，全數快篩皆陰性。後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。

▲雲林縣今（11）日公佈雲林縣新增本土2例累計共18例，鄉鎮分佈圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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