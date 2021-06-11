快訊／高端保護力勝進口疫苗？柯文哲一句話點破盲點：不符醫學倫理！

記者陳家祥／台北報導

國產的高端疫苗在10日解盲成功，結果顯示安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應。但台北市長柯文哲質疑，在市面上已經有有效疫苗的狀況下，新疫苗若還用食鹽水做對照，「不符合醫學倫理」，但若用疫苗對疫苗做對照，恐需耗費上百億成本。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，國產疫苗一定會有抗體，「有沒有保護性才是問題」；柯說，現在要做三期，現階段可能不合醫學倫理，因為市面上被國際認證有效的疫苗，已經7支，在這狀況下還要做新的疫苗，若對照組用食鹽水，不合醫學倫理。

柯文哲解釋，通常在已經有被認證的疫苗狀態下，要做三期臨床試驗，應該用AZ或是莫德納等，拿來跟國產來做對照，「這是實驗組、對照組AZ，我們來做」。

「我看過台大公衛系的報告，如果這樣做的話，三期臨床試驗大概要花到13萬人才能做出來。」柯文哲說，因為如果是國產疫苗跟食鹽水做，有效、沒效差別比較大，大概做3、4萬人就夠。如果要做已經被證明有效的，這兩者差距會比較小，所以要更大的樣本才能在統計上看到有沒有差異。

柯文哲指出，以前用食鹽水做，大概3萬多人就能做完三期臨床試驗，可是在有確認有效的疫苗狀態下，再來試驗國產疫苗，「三期試驗要做到13萬人，這很貴，好歹要準備好幾百億才做得起來」。

柯文哲說，科學還是科學來討論，只是一般老百姓也聽不懂，常常是這樣，不要讓政治扭曲專業，要專業辯論大家就來專業辯論。