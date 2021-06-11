雲林連爆插隊打疫苗！土庫衛生所變特權貴賓室　衛生局說話了

▲土庫衛生所人員面對媒體前往詢問相當低調，僅表示相關問題要問衛生局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣插隊打疫苗事件遭民進黨立委連環爆，除前雲林縣長張榮味之外，前立委張嘉郡、多位雲縣議員也被爆均已施打疫苗，更指出施打地點於土庫鎮衛生所。衛生所人員今天對此未回應，衛生局未否認張嘉郡、部分議員已接種疫苗，但未正面透露施打地點。

雲林縣多名縣議員陸續於昨晚即今日出面道歉及坦承已完成疫苗接種，時代力量雲林縣議員廖郁賢昨晚坦承已於5月27日完成施打，事件曝光後時力黨主席陳椒華親自出面致歉；今日早上民進黨籍議員邱世文今早也為此召開記者會，坦承自己早已於5月20日完成疫苗接種，鄭重向社會大眾道歉；民進黨籍議員蔡岳儒也聲明原預約5月3日自費施打，也因議會詢問依法申請辦理，才改與大家一同接種疫苗。

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土庫衛生所人員面對媒體前往詢問相當低調，僅表示相關問題要問衛生局。雲林縣衛生局表示，議員常在第一線為民服務，加上5月中旬議會即將開議，因此安排有意願接種疫苗議員施打；另基於保護防疫指揮官，因此安排常接觸家人施打疫苗，合乎法規，至於相關細節已交給司法機關，不便透露。

雲林衛生局今年5月起為加速推動疫苗施打，除原有規劃縣內6家醫療院所疫苗施打點外，也將縣內四湖、崙背、土庫等3衛生所納入疫苗施打點，更在5月17日再增加水林、西螺、古坑、二崙、麥寮等鄉鎮衛生所。其中土庫衛生所將特地加開週六上午班天，讓平日上班民眾可選擇疫苗施打時間。

▲雲林縣衛生局長曾春美今表示，議員常在第一線為民服務，加上5月中旬議會即將開議，因此安排有意願接種疫苗議員施打。（圖／記者蔡佩旻攝）









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