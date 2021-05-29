　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸監管施壓　要喜馬拉雅FM棄美赴港上市

▲▼陸監管施壓要喜馬拉雅FM棄美赴港上市。（圖／翻攝自微博）

▲陸監管施壓要喜馬拉雅FM棄美赴港上市。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸音頻平台喜馬拉雅5月1日向美國證交會（SEC）提交上市申請，計劃5月底上市，集資目標5億至10億美元。不過，據路透報導，大陸國家互聯網信息辦公室在內的監管機構已敦促喜馬拉雅撤回赴美上市計劃，並改在香港上市。

「耳朵經濟」第一股喜馬拉雅成立9年，從最初的音頻愛好的分享平台，已發展覆蓋手機、智能音箱、車載等多個應用領域，MAU（月活躍用戶）達2.5億。

特別的是，喜馬拉雅很早就開始投入智慧生態的建設，據《香港經濟日報》報導，2017年喜馬拉雅推出大陸全內容智能AI音箱-小雅，開始積極布局AI人工智慧領域，把握物聯網時代獲取信息的入口，開啟語音交互的新傳播時代。

此外，逐步加大對汽車、智能家居、智能音箱、智能穿戴等硬件終端的布局。隨著車聯網的爆發，車載市場開始成為在線音頻平台的主要發力方向。數據顯示，喜馬拉雅目前已經與阿里、百度、小米、華為等企業達成合作。此外，60多家車企也植入了喜馬拉雅的車載內容。數據方面，喜馬拉雅的物聯網及車載設備MAU（月活躍用戶）呈現出穩定上升趨勢，2021年第一季達到4830萬。

早前有外媒曾指出，喜馬拉雅FM最快在5月上旬開始進行路演，並計劃5月底上市，集資目標介乎5億至10億美元，戰略投資者更包括多家內地互聯網巨頭，如騰訊  、閱文  、百度 、小米  、好未來以及索尼音樂等。

根據喜馬拉雅FM在美國遞交上市文件，集團去年度收入為40.5億元（人民幣‧下同），按增長逾五成。2021年一季度收入增長逾65%至11.6億元，目前集團全場景月活躍用戶（MAU）已達到2.5億，包括喜馬拉雅移動端月活用戶1.04億和IoT及其他第三方開放平台月活用戶1.46億。
 

ET快訊
抗疫名醫建議馬上封城　侯友宜：升級「全區防禦」29區
教室12分嘿咻影片瘋傳！　監視器神奇流出
疫情有控制住！　柯文哲兵推四級警戒外也研議「撲滅戰」
請3天爽休9天！　一張圖秒懂「2022年8個連假怎麼放」
快訊／新北今啟動7升級警戒區　禁聚會、高密度巡邏、嚴抓不戴口
快訊／桃園跟進四級兵推？　鄭文燦回應了
新北增7強化三級警戒區「禁聚會、在家戴口罩」　侯友宜：為升級
又揪一例「台灣輸出」　浙江今新增台灣入境確診
快訊／佛光山捐50萬劑嬌生疫苗、郭董也喊捐BNT　陳時中14

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸監管施壓　要喜馬拉雅FM棄美赴港上市

美要求香港製造改中國　「企業將無競爭力！」港向世貿提審理

陸首次公佈疫苗「不良反應」　未提死亡率...最嚴重過敏性休克

大陸又揪一例「台灣輸出」　浙江今新增台灣入境1確診

教室12分嘿咻影片瘋傳！監視器神奇流出　校方徹查「人與人連結」

結婚7年「死不出門工作」　全家靠妻撐…他冷回：家裡不缺錢啊！

3天湧入近10萬人　中國2021數博會閉幕

國台辦二問民進黨　大陸疫苗「用還是不用」

空拍15頭「斷鼻家族」象群持續向北　「流浪悲歌」原因讓人心酸

道士隱居「沒通電山洞」26年　網讚：這才是真修行人

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

柯震東深夜直播曝「曾想娶蕭亞軒」　認「最愛李毓芬」：是我還不夠好！

勞工可貸10萬元！紓困4.0懶人包　蘇貞昌：若修法順利，最快6/4實施

陸監管施壓　要喜馬拉雅FM棄美赴港上市

美要求香港製造改中國　「企業將無競爭力！」港向世貿提審理

陸首次公佈疫苗「不良反應」　未提死亡率...最嚴重過敏性休克

大陸又揪一例「台灣輸出」　浙江今新增台灣入境1確診

教室12分嘿咻影片瘋傳！監視器神奇流出　校方徹查「人與人連結」

結婚7年「死不出門工作」　全家靠妻撐…他冷回：家裡不缺錢啊！

3天湧入近10萬人　中國2021數博會閉幕

國台辦二問民進黨　大陸疫苗「用還是不用」

空拍15頭「斷鼻家族」象群持續向北　「流浪悲歌」原因讓人心酸

道士隱居「沒通電山洞」26年　網讚：這才是真修行人

無明火住宅太耗電？她憂「電熱水器」害電費爆表　過來人狂推熱泵

中市17500劑AZ醫護警消優先開打　感謝市長「做堅強後盾」

吳宗憲前世「三世猴精」全場大笑！　他傻眼：以為是青樓女子

桃園防疫新政策　提高加發防疫車隊津貼為5000元

學校停課核銷仍實體流程　王婉諭：主計、會計該數位轉型

新北婦與夫口角駕車離家 深夜臨停躺車內巡警勸說解心結

防疫公車成老鼠屎！民眾直擊「運將無罩上下車」　嘉縣府氣喊要辦

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺連線鼠薯圓夢尖叫

陸監管施壓　要喜馬拉雅FM棄美赴港上市

中職選秀會時間排定　可能備案採取線上模式

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

大陸熱門新聞

教室12分嘿咻片瘋傳！校方查人與人連結

結婚7年「死不出門工作」　夫：不缺錢啊！

大陸又揪一例「台灣輸出」　浙江今新增台灣入境1確診

拿47分考卷要簽名！爸轉身：等我搬完貨…網哭了

國台辦問民進黨　用不用大陸疫苗

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

10萬人觀展　中國2021數博會閉幕

走失童向警描述：媽媽像翼龍一樣美

大陸5款疫苗「優缺點」總整理　

廣州打疫苗人潮暴動　憂引發傳染效應

未提死亡率　陸首次公布「疫苗不良反應」

道士隱居沒通電山洞26年　網讚真修行人

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

空拍機跟蹤！「斷鼻家族」象群向北流浪

更多熱門

相關新聞

特斯拉Model Y導入台灣時程

特斯拉Model Y導入台灣時程

作為特斯拉（Tesla）第2款平價電動車，可化身5+2 7人座休旅的Model Y是不少人期待的新車。雖然日前傳出Model Y將在第3季抵台，不過台灣特斯拉也對外回應，表示Model Y今年不會到來，不過小改款Model S與Model X都在會年底前導入。

光陽董事長接智慧城市聯盟會長

光陽董事長接智慧城市聯盟會長

櫃買中心公告　上（興）櫃5/24至6/30間停止召開股東會

櫃買中心公告　上（興）櫃5/24至6/30間停止召開股東會

上櫃公司Q1財報出爐　近7成5公司有獲利、EPS超過5元共14家

上櫃公司Q1財報出爐　近7成5公司有獲利、EPS超過5元共14家

志強穩坐全球最大足球鞋代工廠寶座　靠利基市場、獨家製程技術勝出

志強穩坐全球最大足球鞋代工廠寶座　靠利基市場、獨家製程技術勝出

關鍵字：

喜馬拉雅上市國家互聯網信息辦公室

讀者迴響

熱門新聞

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

快樂缺氧來不及呼救　 2招可自救

陳時中遭爆是「放寬3+11」關鍵人物　陳宗彥根本沒出席會議

台灣姊弟亂倫片引網議！33歲女把小8歲弟弟當男友

于美人心疼怒PO「急診室今晚慘狀」

二哈遭裝袋掛門！89流氓臉嚇壞網

網紅私刑制裁街友！製「酒精水球」不戴口罩就砸

蘿莉女優拍片…一播放噴飯「根本女版納豆」！

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

教室12分嘿咻片瘋傳！校方查人與人連結

「梅雨鋒」進喔！　今起5天雷雨攻擊全台

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面