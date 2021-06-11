快訊／台中新光三越香奈兒櫃姐確診！市府勒令停業　快篩站進駐

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越一樓櫃姐確診，台中市長盧秀燕今（11）日表示，市府已勒令新光三越停業清消，須經市府核准確認安全性後始得復業，此外，考量新光三越為台中首次出現大型賣場員工確診，「寧嚴勿鬆」，市府今日下午3時起將於新光三越設置前進指揮所快篩站，要求新光三越所有員工都須篩檢。

台中市政府發布新聞稿指出，這名櫃姐為一樓香奈兒櫃姐，為南屯區29歲女性，6月3日曾返回彰化老家，4日與外婆用餐，6日嗅覺喪失，7日返回台中並未上班先至診所就醫，8日至百貨公司上班，9日並未上班，櫃姊的外婆在9日確診，市府也在當日接獲彰化縣政府通知安排進行PCR採檢，10日下午確認陽性，市府立即展開疫調等相關處置，並於當日晚間7時同步通知業者停業清消，目前已掌握匡列接觸者共5人，包含同住1人、職場4人，匡列人員持續疫調中。

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台中市政府也呼籲，民眾如於6月8日至10日曾前往新光三越台中中港店，如有疑慮也可就近前往社區快篩站篩檢。

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