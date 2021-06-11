台中新光三越櫃姐傳播鏈曝！確診阿嬤病毒量極高　匡5人急採PCR

記者游瓊華、唐詠絮／台中報導

新光三越台中中港店驚傳櫃姐染疫，館方10日晚間緊急提早閉店清消，今天也休館一日。原傳出櫃姐因接觸彰化確診母親染疫，但台中市政府稍早更正說明，櫃姐係因接觸彰化確診外婆，6月9日櫃姐沒上班，下午通知為外婆確診接觸者後安排採檢，但所有細節有待下午疫情記者會說明。

▲台中市環保局緊急派員前往新光三越清消。（圖／環保局提供）

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台中新光三越櫃姐確診消息瘋傳一夜，台中衛生局長曾梓展原受訪時提到，櫃姐感染源為彰化確診母，但細節還要再確認，但稍後提出更正說明是接觸確診阿嬤。至於外界質疑為何櫃姐，沒被匡列隔離還持續上班？引發人心惶惶，今(11)日上午台中市政府回應，6月9日櫃姐沒上班，下午彰化通知為外婆確診接觸者後，安排採檢。

▲櫃姐外婆染疫。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣衛生局長葉彥伯對此指出，櫃姐阿嬤疑似有與北部家屬接觸者，衛生局8日採檢CT值11，9日公布在確診者名單中，感染源不明需進一步調查，當天下午5時33分通知台中市衛生局及及中區疾管署。

台中市政府表示，昨（10）日晚接獲通報後立即進行疫情調查及相關處置，確診者為南屯區29歲女性，職業為百貨公司專櫃小姐，與彰化縣的確診親人有接觸史，目前已掌握匡列接觸者共5人，包含同住1人、職場4人，PCR檢驗結果尚待出爐，台中市環保局一早也接到衛生局通知，緊急前往清消，11點前完成所有消清作業。

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