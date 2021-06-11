花蓮增7確診！2家庭群聚感染　徐榛蔚：景點管制勿外出

▲▼徐榛蔚公告縣內各景點管制不開放並呼籲民眾端節連假勿外出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據中央流行疫情指揮中心10日公布，花蓮縣新增7例確診個案，累積確診45例，縣長徐榛蔚在防疫記者會，針對確診個案之疫調足跡進行說明，同時呼籲鄉親保持警覺性，千萬不要輕忽任何可能性，若本身有呼吸道症狀、發燒、腹瀉，請一定要到醫院做檢查篩檢。

衛生局長朱家祥表示，今日花蓮縣7名確診案例為兩個家庭的群聚傳染，第一起為案12137、12138、12139等3名案例，起源為案12137，為50多歲男性，於桃園觀音工地工作，自5月17日返回花蓮，當日已有咳嗽症狀，但平常菸不離手，並不太在意，因此在5月17日至21日繼續在新城鄉工地工作。自5月22日起至診所多次就醫，至6月8日症狀惡化，送至門諾醫院急診，並於當日確診。案12138為50多歲女性，平日工作為家管，自5月24日出現咳嗽、痠痛症狀，但兩三天後症狀消失。這段時間往返路徑有：陪丈夫兒子診所就醫、市場採購家庭日用品，同於6月8日確診。案12139為30多歲男性，自5月22日起有喉嚨痛、發燒症狀，與其父至診所多次就醫，但症狀無改善，同於6月8日確診。此三案足跡包括新城鄉工地、重慶市場、診所、藥局、便利超商、電信服務中心、食品行。

▲▼確診者足跡。

第二起為案12297、12298、12299、12300等4名案例，皆為家族傳染確診，其中80多歲之長者本身有失智及慢性疾病之症狀，長期受到三個女兒及一個兒子照顧，6月4日女兒反應父親聲音沙啞，無其他相關症狀，父親因女兒、女婿確診後也受到匡列，於6月9日PCR檢測為陽性確診；而案12299號為三女兒，因照顧老父親，於6月9日檢測確診；老父親之兒子偶爾會帶案12298媳婦及案12297孫子探望老父親，同時也是受匡列者，足跡分布包括樂活早餐店、重慶菜市場、199縣聯大賣場美崙店等購物，所到之處皆有做好防疫措施，更感謝商家業者確實做好實聯制。疫情期間，鄉親如有發現發燒或呼吸道相關症狀，請盡早前往醫院檢測，及早發現及早治療。

徐榛蔚呼籲民眾共同防疫守護花蓮，做好自主健康管理，減少外出，避免移動，防疫不鬆懈，口罩戴確實，保持社交距離，勤洗手勤消毒，秉持「不探親、不訪友、不串門、不共食、不聚餐」原則，一人一室、維持居家環境通風，若有任何症狀請撥打花蓮縣衛生局防疫專線（03）8226975。

花蓮縣政府於端午連假期間（6月11至14日）在花蓮火車站及玉里火車站設置快篩站，其中花蓮火車站到站旅客統一由東（前）站出站（臨國聯一路），籲請乘車旅客配合縣府實施快篩工作；搭乘客運及自行開車返鄉的民眾，也請向花蓮市衛生所預約快篩，電話預約專線：（03）823-6523、（03）823-2280 （服務時間每日上午8點至下午6點）、24小時簡訊預約：0988-537715、0975-500511 （簡訊寄送後將於上班時間由專人回覆）。

因應新冠肺炎疫情，花蓮縣政府公布下列觀光景點，即日起至6月28日進行管制，籲請民眾連假期間待在家中，非必要勿外出：

一、服務空間：太魯閣國家公園管理處、東海岸風景管理處、北回歸線、奚卜蘭、花蓮、秀姑巒等遊客中心。

二、開放型據點：七星潭風景特定區、鹽寮海濱、牛山、蕃薯寮、芭崎、大石鼻山、石門、石梯橋、長虹橋、瑞港4K、奇美。

三、步道：匯德、砂卡噹、長春祠、山月吊橋、錐麓古道、九曲洞、岳王亭吊橋、白楊、豁然亭、小奇萊、合歡溪、得卡倫、小錐麓、大同大禮、燕子口、流芳橋觀景平台、蘭亭、綠水、合流露營區、綠水野營地、綠水文山、武嶺觀景台、合歡主峰、石門山、合歡西北峯、屏風山等步道。

四、重要溪流及海域：三棧溪、砂婆噹、翡翠谷、清水溪、崇德海岸水域。

五、及其他因疫情發展新增之場所。

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