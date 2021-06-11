　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林芳怡WFH一個月染疫猝死！雄獅內部員工哀：微笑天使走了

▲林芳怡「居家上班1個月」驟逝。（圖／翻攝自臉書／林芳怡）

▲林芳怡「居家上班1個月」驟逝，雄獅證實，6/2是芳怡老師最後一次進松菸辦公室上班。（圖／翻攝自臉書／林芳怡）

記者彭懷玉、蔡玟君／台北報導

病毒來得措手不及，雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡昨（10日）凌晨一點猝逝，從發病到離世不到一天，令外界不勝唏噓，臉書湧入各界哀悼。其中，台大政治系副教授彭錦鵬昨深夜發文悼念她，也有前員工聞訊表示，「What？是在開玩笑嗎？」

台大政治系副教授彭錦鵬昨深夜發文悼念她，讓聞訊的親友感到震驚及不捨，難過的是，從身體不適到送醫不治不到24小時，據悉是英國變種病毒作祟，醫師表示，英國變種多屬無症狀，染病毒至發病短短3-5天，雄獅集團稍早證實，林芳怡資深總監於昨日(6/10)凌晨一點多離開了我們，6/2是芳怡老師最後一次進松菸辦公室上班，隔天起採居家上班至昨日，期間皆無相關症狀或接觸史。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林芳怡現任雄獅集團欣傳媒社群發展部資深總監，她4日還在感謝日本贈送疫苗，沒想到昨晚突然無法呼吸，緊急送醫，在救護車上過世，時間不到24小時，彭錦鵬形容，芳怡是建築界幾乎都認識的快樂天使；同集團的員工也透露，林芳怡是集團資深前輩，大家都稱她為芳怡老師，是個評價很正面、很好相處的前輩。

另有前員工表示，上次遇到她是在鳴日號媒體團時，雖然不同領域，沒有上過她的課，不過芳怡老師有著招牌笑容，總是笑笑的、很可愛，是個很溫暖的人，第一時間聽聞她驟逝的消息，當下覺得「What？是在開玩笑嗎？」再來，湧上心頭的當然就是滿滿的不捨。

▲▼台鐵鳴日號。（圖／台鐵提供）

▲另有前員工表示，上次遇到芳怡老師是在鳴日號媒體團時，有著招牌笑容的她，總是笑笑的、很可愛，當下聽到消息還覺得「What？是在開玩笑嗎？」。（圖／台鐵提供）

相關人士表示，林芳怡在建築領域非常專業，是台灣國內首創建築走讀之旅的達人，她將旅遊結合文化藝術，無論國內外建築都能侃侃而談，對於她的離去認為是建築專業人才一大損失。

也有認識她的朋友說，原本前幾天大家還很開心一起感謝日本送疫苗，還一起換大頭貼，沒想到今天就收到這樣的噩耗，「她是一位很有理想和想法的人，大家對她第一印象就是和藹可親，同時也很受基層員工愛戴的主管」對於她的離去表示深深惋惜。

ET快訊
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次
主播爆「有神秘管道」打疫苗！　1週前接重量級大哥邀約：有多的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／50萬劑AZ疫苗配達各縣市　陳時中最新說明

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

新竹市1.1萬AZ到貨！80歲以上14日起優先施打　快速通關搶先看

2招紓緩交流道車潮！交通部下令：增匝道綠燈秒數、救護車走路肩

中市府6800封簡訊狂追人！新光三越櫃姐家8染疫　「不適就快篩」

花蓮13500劑疫苗到位！15日起2至5類施打　75歲長者開放預約

快訊／新北、桃園等13縣市大雨特報！防雷擊強陣風

快訊／桃園獲5.6萬劑AZ！跟進高雄「長者接種免排隊、免預約」

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

LIVE／50萬劑AZ疫苗配達各縣市　陳時中最新說明

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

新竹市1.1萬AZ到貨！80歲以上14日起優先施打　快速通關搶先看

2招紓緩交流道車潮！交通部下令：增匝道綠燈秒數、救護車走路肩

中市府6800封簡訊狂追人！新光三越櫃姐家8染疫　「不適就快篩」

花蓮13500劑疫苗到位！15日起2至5類施打　75歲長者開放預約

快訊／新北、桃園等13縣市大雨特報！防雷擊強陣風

快訊／桃園獲5.6萬劑AZ！跟進高雄「長者接種免排隊、免預約」

防疫在家練廚藝 ！馬卡龍彩色水餃、超Q奇奇蒂蒂三明治冰淇淋跟著來做

朋友在洗衣機裡翻滾！　金金「淚眼瞪奴才」：你好殘忍

地震挺孕肚見老公「抱緊小三」！　網笑：這下該怎麼交代？

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

「球哥」節目感謝詹姆斯　詹皇:兄弟你只要打通電話跟我說

合庫人壽首爆員工確診！金融業染疫人數逾80人

新北獲配8.3萬劑AZ！首波開放85歲以上長者　6／15施打地點總整理

LIVE／50萬劑AZ疫苗配達各縣市　陳時中最新說明

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　企業員工染疫全盤點　

草木皆兵？台南捐血活動被檢舉群聚　衛生局：社交群聚才違法！

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

不甩陳時中！國道今早湧入車流

國道「即時影像」車潮湧現　網嚇傻：一群不怕死的

自強超空！他一早搭火車傻眼：全上莒光

國道全綠！「車潮全塞在這裡」驚人畫面曝

國道「即時影像」爆紅潮！他：別忘「巴塞感染群」

全台各縣市「疫苗懶人包」一次看懂6大重點

他崩潰寫千字文「致陳時中」　網推爆

「快樂缺氧」來不及道別　醫曝隱形4徵兆

林芳怡居家上班1個月驟逝！友3點不解：感染源？

高端疫苗比AZ貴10倍！　原因曝光

國道「綠燈10秒」堵返鄉　駕駛中招哀號

退票了還罵！她連假一早嘆：早預料會塞車

更多熱門

相關新聞

南投縣長11人無罩大合照　林明溱：願受罰

南投縣長11人無罩大合照　林明溱：願受罰

南投縣長林明溱今（11日）上午前往國姓、長流、長豐、長福等4村會勘，結束到附近一家佛寺禮佛，結果大合照時卻出現11人都拿下口罩，違反防疫規定，縣府回應表示，縣長拗不過熱情民眾的一再請求，才脫下口罩與眾人合影，拍照過程不到5秒鐘，隨即再戴好口罩，並無故意違反防疫的規定，不過縱使是無心之過，也願意受罰。

快訊／全國學生提早放暑假、提前開學？　教長潘文忠：不太容易

快訊／全國學生提早放暑假、提前開學？　教長潘文忠：不太容易

高端比AZ貴10倍！「全球11家疫苗價格」曝光

高端比AZ貴10倍！「全球11家疫苗價格」曝光

沒戴口罩狂咳乾嘔　高雄男被上銬

沒戴口罩狂咳乾嘔　高雄男被上銬

群創光電攜手教育基金會　贈縣市政府檢疫亭護台

群創光電攜手教育基金會　贈縣市政府檢疫亭護台

關鍵字：

雄獅旅遊欣傳媒總監林芳怡林芳怡猝逝新冠肺炎台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面