林芳怡WFH一個月染疫猝死！雄獅內部員工哀：微笑天使走了

▲林芳怡「居家上班1個月」驟逝，雄獅證實，6/2是芳怡老師最後一次進松菸辦公室上班。（圖／翻攝自臉書／林芳怡）

記者彭懷玉、蔡玟君／台北報導

病毒來得措手不及，雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡昨（10日）凌晨一點猝逝，從發病到離世不到一天，令外界不勝唏噓，臉書湧入各界哀悼。其中，台大政治系副教授彭錦鵬昨深夜發文悼念她，也有前員工聞訊表示，「What？是在開玩笑嗎？」

台大政治系副教授彭錦鵬昨深夜發文悼念她，讓聞訊的親友感到震驚及不捨，難過的是，從身體不適到送醫不治不到24小時，據悉是英國變種病毒作祟，醫師表示，英國變種多屬無症狀，染病毒至發病短短3-5天，雄獅集團稍早證實，林芳怡資深總監於昨日(6/10)凌晨一點多離開了我們，6/2是芳怡老師最後一次進松菸辦公室上班，隔天起採居家上班至昨日，期間皆無相關症狀或接觸史。

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林芳怡現任雄獅集團欣傳媒社群發展部資深總監，她4日還在感謝日本贈送疫苗，沒想到昨晚突然無法呼吸，緊急送醫，在救護車上過世，時間不到24小時，彭錦鵬形容，芳怡是建築界幾乎都認識的快樂天使；同集團的員工也透露，林芳怡是集團資深前輩，大家都稱她為芳怡老師，是個評價很正面、很好相處的前輩。

另有前員工表示，上次遇到她是在鳴日號媒體團時，雖然不同領域，沒有上過她的課，不過芳怡老師有著招牌笑容，總是笑笑的、很可愛，是個很溫暖的人，第一時間聽聞她驟逝的消息，當下覺得「What？是在開玩笑嗎？」再來，湧上心頭的當然就是滿滿的不捨。





▲另有前員工表示，上次遇到芳怡老師是在鳴日號媒體團時，有著招牌笑容的她，總是笑笑的、很可愛，當下聽到消息還覺得「What？是在開玩笑嗎？」。（圖／台鐵提供）

相關人士表示，林芳怡在建築領域非常專業，是台灣國內首創建築走讀之旅的達人，她將旅遊結合文化藝術，無論國內外建築都能侃侃而談，對於她的離去認為是建築專業人才一大損失。

也有認識她的朋友說，原本前幾天大家還很開心一起感謝日本送疫苗，還一起換大頭貼，沒想到今天就收到這樣的噩耗，「她是一位很有理想和想法的人，大家對她第一印象就是和藹可親，同時也很受基層員工愛戴的主管」對於她的離去表示深深惋惜。