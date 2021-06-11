經濟部：夏季電價不宜凍漲　最大受惠者是用電大戶

▲台灣進入夏季用電高峰，經濟部認為電價不宜凍漲。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內經濟受到嚴重衝擊，國民黨立委陳玉珍11日建議，經濟部應該考慮凍漲夏季電價。對此，經濟部次長林全能表示，如果凍漲夏季電價，最大的受惠者是用電大戶，因此經濟部認為不宜凍漲。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會11日舉行聯席會議，繼續審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111 年6月30日）」，並邀請相關部會首長列席備詢。

陳玉珍質詢時指出，很多民眾配合防疫宅在家裡，水、電、通訊相對用的也比較多，台電在每年6到9月實施夏季電價，一般民眾夏月平均用電420度，較非夏月多出120度，保守估算夏月電費將較非夏月多出506元。

陳玉珍建議，全民配合防疫宅在家，水、電、通訊網路會使用的比較多，況且現在很多民眾沒什麼收入，詢問經濟部是否考慮凍漲夏季電價。

林全能表示，經濟部有評估過凍漲夏季電價，如果是屬於住宅部分，用電量在120度以下，並不會受到夏季電價影響，用電量在120至400度之間的戶數也相當多，「凍漲夏季電價，其實最大的受惠者是那些用電大戶」。

陳玉珍說，民眾配合政府防疫，收入變少是普遍現象，凍漲夏季電價讓政府減少收入，也是一種紓困的形式，「天然氣都可以不調漲了，水電油也應該苦民所苦」，少收一點百姓的錢，讓百姓不用那麼辛苦。

對此，林全能回應，天然氣、油價是隨機進行調整，但經濟部認為不宜凍漲夏季電價。

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