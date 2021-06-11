端節前夕爆7例確診　徐榛蔚籲鄉親：有疑慮就預約快篩

▲▼縣長徐榛蔚10日記者會上宣布新增7例確診並呼籲民眾如有疑慮，主動預約快篩。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣10日新增7例確診個案，累積確診45例，花蓮縣長徐榛蔚再次呼籲，端午節將屆，提醒鄉親除要做好個人自主健康管理，口罩戴確實，勤洗手、勤消毒，減少外出，避免移動，若本身有感染疑慮，請主動向花蓮市衛生所預約快篩，千萬不要輕忽任何可能性，共同防疫、守護花蓮！

「如有疑慮，請主動預約快篩！」徐榛蔚表示，新冠肺炎疫情持續蔓延，全國上下人心惶惶，但是防疫刻不容緩，不能鬆懈、不能輕忽，花蓮今日新增7例確診個案，花蓮縣衛生局除針對確診個案進行疫調足跡外，更匡列相關接觸者，嚴防疫情擴散，徐榛蔚也再次提醒鄉親，端午連續假期，把自己當成無症狀感染者，落實4項抗新冠防疫守則，保護自己、也保護家人；若本身有感染疑慮，請主動向花蓮市衛生所預約快篩，千萬不要輕忽任何可能性。

因應端午節連續假期，花蓮縣政府自6月11至14日一連四天在花蓮火車站、玉里火車站及花蓮市衛生所設立篩檢站，請入境花蓮的遊客及鄉親前來免費快篩，保護花蓮及自身的健康安全。針對公路自行開車入境花蓮的民眾，縣府亦呼籲民眾主動向縣府預約至花蓮市衛生所快篩。

電話預約專線：（03）823-6523、（03）823-2280 (服務時間每日上午8點至下午6點)、24小時簡訊預約：0988-537715、0975-500511 （簡訊寄送後將於上班時間由專人回覆），請檢測民眾務必配戴口罩，攜帶筆、手機及健保卡。

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