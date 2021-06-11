欣傳媒總監林芳怡染疫猝逝！雄獅909字聲明：5接觸同事PCR結果出爐

▲昨日公佈的28位死亡名單中，其中一名是雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡。（圖／翻攝自臉書／林芳怡）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎肆虐，全台已破300人死於疫情，昨日公佈的28位死亡名單中，其中一名是雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡，年約56歲的她昨（10日）凌晨一點多猝逝，從發病到離世不到一天。雄獅集團今（11日）發909字聲明悼念：松菸辦公室一同工作接觸的5名同事，皆於昨日進行PCR快篩，其中4位檢測結果為陰性，另外1位PCR檢測結果待出爐，這兩天就會確認。

《6/12 13:19更新》最後一位同事PCR檢驗結果也為陰性，五位接觸同事全數過關。

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▲新冠肺炎疫情擴散，救護車將林芳怡載往醫院途中即撒手人寰，從身體不適到送醫不治不到24小時，令人震驚且不捨。（示意圖／記者林敬旻攝）

林芳怡現任雄獅集團欣傳媒社群發展部資深總監，她4日還在感謝日本贈送疫苗，沒想到昨晚突然無法呼吸，緊急送醫，在救護車上過世，時間不到24小時，雄獅集團聲明表示，由於事發突然，加上目前疫情嚴峻，大家不方便外出弔唁，芳怡老師的臉書湧入各界哀悼，請大家默念為 老師離世祝禱，請大家靜待其家人安排，先勿打擾。

雄獅集團表示，欣傳媒同仁自 5 月 17 日起採 AB 兩組於松山文創園區辦公室以及居家上班，6/2是芳怡老師最後一次進松菸辦公室上班，隔天起採居家上班至昨日，期間皆無相關症狀或接觸史。在得知芳怡老師 PCR 陽性確診訊息後，在松菸辦公室一同工作接觸的5名同事，為謹慎起見，皆於昨日進行PCR 檢測，目前快篩結果皆為陰性，其中4位PCR檢測結果為陰性，另外1位 PCR檢測結果待出爐，這兩天就會確認。

雄獅董座王文傑也形容，芳怡老師在建築、設計、⼈⽂藝術領域學有專精，更對於旅遊、⽣活充滿品味與熱情，理性與感性兼具的她，待⼈親切和善，⼯作上是追求卓越的引領者，⽣活上是所有⼈的好朋友，相信芳怡老師在天堂自由悠遊，用天使的視野關照世界一路好走，我們永遠愛妳。

雄獅集團聲明全文



親愛的集團同仁：

我們最敬愛的欣傳媒林芳怡資深總監於昨日(6/10)凌晨一點多離開了我們。



昨日早上八點接到她的家人通知，芳怡老師因呼吸困難後 送醫急救後不治往生，後經 PCR 檢測為陽性。芳怡老師在集 團內深受各主管與同仁的喜愛，向來以「芳怡老師」來表達對她的尊重，集團同仁得知此事除了震驚與難過之外，全體 亦深感哀慟。由於事發突然，加上目前疫情嚴峻，大家不方便外出弔唁，芳怡老師的臉書湧入各界哀悼，請大家默念為 老師離世祝禱，為了讓老師可以安心長眠休息不再被打擾， 還請大家靜待其家人安排，先勿打擾。



雄獅集團欣傳媒同仁自 5 月 17 日起採 AB 兩組於松山文創園區辦公室以及居家上班，6/2是芳怡老師最後一次進松菸辦公室上班，隔天起採居家上班至昨日，期間皆無相關症狀或接觸史。在得知芳怡老師 PCR 陽性確診訊息後，在松菸 辦公室一同工作接觸的 5 名同事，為謹慎起見，皆於昨日進行PCR 檢測，目前快篩結果皆為陰性，其中 4 位 PCR 檢測結果為陰性，另外 1 位 PCR 檢測結果待出爐，並已請相關接 觸同事加強自我健康監測，並居家上班至下周。此外，松山 文創園區所屬單位台北市文化基金會，對於林總監發生此事 深感遺憾，亦謹慎面對此事，將對整個園區與所有辦公空間 進行加強清消作業，並降載入園到班人力，即日起採居家辦 公並實行自我健康監測，園區加強進出動線安全防疫措施， 以維護大家的健康與安全。



芳怡老師在公司任職近十年，開創了「欣講堂」、「雄獅講堂」、「欣建築」、「雄獅走讀」等，對雄獅集團邁向生活產業的貢獻卓著，提升了雄獅旅遊的品牌價值，芳怡老師在建築、 設計、人文藝術領域學有專精，更對於旅遊、生活充滿品味 與熱情，理性與感性兼具的她，專業權威服眾，而待人親切和善，工作上是追求卓越的引領者，生活上是所有人的好朋友，與她相處如沐春風、就像家人般自在。



面對疫情的蔓延，我們沒有被擊敗的權力，面對疫情的強襲，我們有著更堅強的理由，一切只為了陪著你，好好生活下去。相信芳怡老師在天堂自由悠遊，用天使的視野關照世 界。芳怡老師您一路好走，我們永遠愛妳!



雄獅旅遊集團董事長 王文傑