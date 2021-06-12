彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

記者唐詠絮／彰化報導

終於等到了！日本捐贈台灣的AZ疫苗，彰化縣獲配37,000劑，今天疫苗送抵衛生局，由於AZ疫苗的運送和儲存必須全程冷鏈，今天疫苗送達彰化縣，衛生局人員清點完畢後，將送到縣內27處衛生所和25家醫院、58家診所，於15日起同步開打。

▲日本AZ疫苗彰化縣獲配37,000劑。（圖／彰化縣衛生局提供，以下同）

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彰化縣這2天早上8點起，同步在開始受理75歲以上老人預約接種AZ疫苗，將在15日起接種，預約電話被「打爆」，有民眾抱怨打了上百通電話，得到的結果，「預約額滿明日請早」，網友灌爆縣長王惠美臉書，「造冊」很難嗎？

縣長王惠美指出，日本捐贈台灣的AZ疫苗，指揮中心6月12日起配發，彰化縣獲配37000劑，彰化縣規劃分配包括扣除已接種者2萬名醫護，預估分配數量有3,090位醫護，警察955位，送餐村里長以及村里幹事281位。垃圾清運的環保人員1115位。實際執行救災救護的人員45位。高接觸風險的工作者24位，其他機構257位，

王惠美進一步表示，已造冊免預約，待疫苗到位，立即施打，計1萬7304劑，包含住宿型長照機構住民及照護者共7553位，長照重度失能者有2000位，那其他的機構含矯正機關工作人員有257人，洗腎患者3,751人，社區關懷據點4000人等。

王惠美表示，目前彰化縣75歲以上長輩大概有9萬多人，目前彰化縣分配的劑量就只有這麼多，數量仍然不夠，因此還是會有部分的長輩們需再稍等，待中央疫苗再次分配後，一定會再陸續開放預約施打！所以在各鄉鎮市衛生所開始到6月13日受理電話預約，25家醫院及58家診所也自今日開放預約，但因電話佔線造成大家困擾，向鄉親致上萬分歉意，「真拍勢」！也請大家耐心等待，縣府會繼續積極向中央爭取疫苗，守護縣民健康！

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