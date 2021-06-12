　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

記者唐詠絮／彰化報導

終於等到了！日本捐贈台灣的AZ疫苗，彰化縣獲配37,000劑，今天疫苗送抵衛生局，由於AZ疫苗的運送和儲存必須全程冷鏈，今天疫苗送達彰化縣，衛生局人員清點完畢後，將送到縣內27處衛生所和25家醫院、58家診所，於15日起同步開打。

▲彰化縣獲配日本AZ疫苗37000劑。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲日本AZ疫苗彰化縣獲配37,000劑。（圖／彰化縣衛生局提供，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化縣這2天早上8點起，同步在開始受理75歲以上老人預約接種AZ疫苗，將在15日起接種，預約電話被「打爆」，有民眾抱怨打了上百通電話，得到的結果，「預約額滿明日請早」，網友灌爆縣長王惠美臉書，「造冊」很難嗎？

▲彰化縣獲配日本AZ疫苗37000劑。（圖／彰化縣衛生局提供）

縣長王惠美指出，日本捐贈台灣的AZ疫苗，指揮中心6月12日起配發，彰化縣獲配37000劑，彰化縣規劃分配包括扣除已接種者2萬名醫護，預估分配數量有3,090位醫護，警察955位，送餐村里長以及村里幹事281位。垃圾清運的環保人員1115位。實際執行救災救護的人員45位。高接觸風險的工作者24位，其他機構257位，

王惠美進一步表示，已造冊免預約，待疫苗到位，立即施打，計1萬7304劑，包含住宿型長照機構住民及照護者共7553位，長照重度失能者有2000位，那其他的機構含矯正機關工作人員有257人，洗腎患者3,751人，社區關懷據點4000人等。

▲彰化縣獲配日本AZ疫苗37000劑。（圖／彰化縣衛生局提供）

王惠美表示，目前彰化縣75歲以上長輩大概有9萬多人，目前彰化縣分配的劑量就只有這麼多，數量仍然不夠，因此還是會有部分的長輩們需再稍等，待中央疫苗再次分配後，一定會再陸續開放預約施打！所以在各鄉鎮市衛生所開始到6月13日受理電話預約，25家醫院及58家診所也自今日開放預約，但因電話佔線造成大家困擾，向鄉親致上萬分歉意，「真拍勢」！也請大家耐心等待，縣府會繼續積極向中央爭取疫苗，守護縣民健康！

恩師診所爆千人偷打疫苗！柯P「直接認錯」震怒罰200萬　網友列3大罪狀

女孩要的都在這裡

ET快訊
3+11被指破口！機組員檢疫將加嚴「7+7」　交長下午說明
賈永婕正在送「救命神器」　各界支持響應！她回應了
怕帶病毒回家！護理師輕生亡　醫師公會說話了
全家快篩陰「PCR都轉陽」！　她在家閉關2個月竟確診
影／駭人！新北砂石車闖紅燈追撞2車　騎士噴飛頭部重創
大S趴地寫書法「我要疫苗」照片瘋傳！　經紀人曝真相
快訊／東吳住宿生確診！　同宿74人最新PCR結果出爐
台中男半裸猝死摩鐵　女伴找到了！曝當天經過

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

3+11是破口！機組員檢疫7月起又加嚴　交長下午指揮中心說明

端午連假上山透氣！平溪人崩潰「外面一堆人、車」：拜託不要上來

紅色迷人「小愛心」 台南水道博物館發現滿滿相思豆

怕帶病毒回家⋯護理師輕生亡！醫師公會籲：讓同住家人優先打疫苗

居家防疫亂買東西！口罩支架、酒精噴霧被點名最廢　網：超難用

全家快篩陰性「PCR都轉陽」！她在家閉關2個月竟確診：全是無症狀

居家「快篩試劑」即將抵台！台大醫：篩檢可能成常態

網購國外血氧機！一招教你判斷「有沒有違法」　食藥署：建議台灣買

一家三口確診！嬤往生、父住院、6歲女狂哭　醫看新聞倒吸一口氣

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

王大陸遭柯震東虧「吻蔡卓宜事件」秒斷線XD　揭大平台真相..「同台朴敏英沒人注意」心很涼

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

感動！日本參議院挺台參與WHA 全體起身力挺「台灣缺席是損失」

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

端午連假管制「匝道成停車場」！　主線比省道空...物流1小時開1公里

不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

3+11是破口！機組員檢疫7月起又加嚴　交長下午指揮中心說明

端午連假上山透氣！平溪人崩潰「外面一堆人、車」：拜託不要上來

紅色迷人「小愛心」 台南水道博物館發現滿滿相思豆

怕帶病毒回家⋯護理師輕生亡！醫師公會籲：讓同住家人優先打疫苗

居家防疫亂買東西！口罩支架、酒精噴霧被點名最廢　網：超難用

全家快篩陰性「PCR都轉陽」！她在家閉關2個月竟確診：全是無症狀

居家「快篩試劑」即將抵台！台大醫：篩檢可能成常態

網購國外血氧機！一招教你判斷「有沒有違法」　食藥署：建議台灣買

一家三口確診！嬤往生、父住院、6歲女狂哭　醫看新聞倒吸一口氣

強生G7高峰會慘遭冷落！　「擊肘擁抱都被晾在一旁」尷尬瞬間曝光

汀威迪有望季後賽回歸　前提是籃網先打進總冠軍

彰化6畜牧業者相揪偷排廢水...惡臭如「大便溪」！最重罰1.2億

不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

3+11是破口！機組員檢疫7月起又加嚴　交長下午指揮中心說明

《RM》PD曝光洙私下敬業態度：昭旻與世燦加入前1個月就照顧

同級唯一／瑪莎拉蒂也推到府試駕　總代理蒙地拿搶攻高端買家市場

建築物全球耗能逾40%！　金融機構與建商應規劃「綠建築投資組合」

賈永婕正在送「救命神器」　感動各界響應：大家熱血願意支持我

端午連假上山透氣！平溪人崩潰「外面一堆人、車」：拜託不要上來

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

醫：就要降到每日新增200例以下

一家6口確診　霧峰快炒店「不明感染源」可能找到了

高雄疫苗開打超快　他曝凌駕全台的「偷吃步」

女主持1個月只出門3次仍確診！醫嘆：問題不在次數

畢典線上致詞！台南家長會長「兄弟勸世」讓網笑翻

接種AZ後死亡個案　指揮中心揭死因：急性心肌梗塞

何時可恢復正常生活　台大醫曝疫苗施打率：大家撐住

一家三口確診！嬤往生、父女隔離　醫看新聞倒吸一口氣

仁愛醫院傳院內確診！院方證實：2人染疫

滯留鋒重返時間曝！今午後防大雨　收假日變天

北市身分證末碼採買　婆媽一刷GG怒：沒病死先餓死

高雄女老闆申請紓困2.0　聽手續費傻眼

每日約進帳200萬至3000萬噸 水庫蓄水率回升

食藥署核准2家用快篩　最快下週可買

更多熱門

相關新聞

雲林獲配2.4萬劑AZ！75歲以上排第二輪以後

雲林獲配2.4萬劑AZ！75歲以上排第二輪以後

日本捐贈近124萬劑AZ疫苗昨（11）日完成檢驗封緘後，中央流行疫情指揮中心晚間配送50多萬劑，並指出各縣市政府可自行決定接種時間。雲林縣獲配2萬4000劑，今日運抵雲林縣將按照中央開放類別與標準進行施打。

蔣萬安重批：石崇良不適任

蔣萬安重批：石崇良不適任

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染彰化AZ疫苗

讀者迴響

熱門新聞

腹痛發燒以為脹氣！女童急速惡化裝葉克膜

新北護理師疑壓力大上吊亡！夫淚崩

被指私下傳訊安慰何孟遠！　元元怒曝「幕後真兇」

「救命神器」來了！賈永婕捐各醫院

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

醫：就要降到每日新增200例以下

醒醒吧！粉絲才不買BTS餐的紙袋

助攻水庫！最大贏家一天賺夠2個月

獨／高雄男撞千萬法拉利：多少我賠

看照買房　「秘密空間」讓她傻了

新北女醫護負責人「上吊亡」！背景曝

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

28歲人妻瞞夫下海！淚崩：1家3口月入剩1萬怎養兒

一家6口確診　霧峰快炒店「不明感染源」可能找到了

ICU醫生「爆哭致敬」賈永婕！

更多

最夯影音

更多
男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！
柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面