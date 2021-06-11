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社會 社會焦點 保障人權

在野告發政府圖利高端瀆職殺人　警大聲公喊：超過10人蒐證開罰

記者劉昌松／台北報導

新黨主席吳成典等人11日上午到台北地檢署，遞狀告發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心指揮官陳時中，放寬疫苗審查標準，圖利高端疫苗、廢弛職務釀災，前新聞局長鍾琴指出，疫苗不是吹風機，「施打後在某些人體內爆炸了？政府能夠負起責任嗎？」

▲▼前行政院新聞局長鍾琴、孫文學校校長張亞中、新黨主席吳成典、藍天行動聯盟副主席錢達等人，到台北地檢署遞狀告發蔡英文、蘇貞昌、陳實中涉嫌瀆職殺人，中正一分局舉牌警告已超過三級警戒室外十人聚集規定。（圖／記者劉昌松攝）

▲前行政院新聞局長鍾琴質疑放寬國產疫苗審查，涉嫌圖利、廢弛職務等罪。（圖／記者劉昌松攝）

由於這場告發行動，除告發代表人外，也有不少聲援民眾到北檢前圍觀，台北市警中正一分局警員2度在場舉牌，拿著大聲公提醒：「三級警戒期間，依傳染病防治法規定，現在是三級警戒期間，請注意現場不要超過十個人，如果違反相關規定的，會蒐證函送衛生局開罰。」

▲▼前行政院新聞局長鍾琴、孫文學校校長張亞中、新黨主席吳成典、藍天行動聯盟副主席錢達等人，到台北地檢署遞狀告發蔡英文、蘇貞昌、陳實中涉嫌瀆職殺人，中正一分局舉牌警告已超過三級警戒室外十人聚集規定。（圖／記者劉昌松攝）

▲警方局舉牌警告，現場已超過三級警戒室外十人聚集規定，將蒐證開罰。（圖／記者劉昌松攝）

由於警方未直接驅散，多名告發人讓警方講完後接力發言，首先由鍾琴質疑，各國可能為了資助本國產業發展，放寬產品審查標準，「但是吹風機、手機、電視，即使品質不夠標準，在我們身邊爆炸，疫苗是打進我們身體，是救命的藥物，萬一未來人民施打之後，在某些人體內爆炸了呢？在體內產生非常嚴重的不良侵害呢？政府能夠負起責任嗎？」

▲▼前行政院新聞局長鍾琴、孫文學校校長張亞中、新黨主席吳成典、藍天行動聯盟副主席錢達等人，到台北地檢署遞狀告發蔡英文、蘇貞昌、陳實中涉嫌瀆職殺人，中正一分局舉牌警告已超過三級警戒室外十人聚集規定。（圖／記者劉昌松攝）

▲告發人代表在北檢門外的臨時收文桌完成遞狀。（圖／記者劉昌松攝）

接著孫文學校校長張亞中、新黨主席吳成典、藍天行動聯盟副主席錢達等告發人代表陸續發言後，一行人在北檢大門外的簡易收狀台完成遞狀，並表示希望司法硬起來，追究蔡英文等人阻撓國外疫苗進口、護航高端疫苗的廢弛職務釀災、圖利等罪嫌。

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