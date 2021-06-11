專家指高端解盲「別關門自嗨」！李秉穎曝「1原因」：確實還別太高興

▲專家諮詢小組成員、台大醫師李秉穎。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／綜合報導

根據食藥署所公布國產疫苗緊急使用授權標準，除了確保疫苗安全性，國產疫苗的中和抗體效價，也不得低於AZ疫苗，以評估疫苗有效性。而高端疫苗在昨公布解盲結果，台大兒童醫院院長黃立民表示，「這哪能叫好？請不要關起門來自嗨。」對此，專家諮詢小組委員李秉穎則認為，「現在是還不能太高興」，屆時真的中和抗體效價不亞於AZ，可以緊急授權時，再來高興。

高端昨公布國產疫苗解盲結果，此次主要試驗終點為「安全性」、「耐受性」及「免疫生成性」，其中安全性、耐受性主要看「副作用」，而免疫生成性，則是看是否會產生「抗病毒中和性抗體」，高端指出，第二期安全性解盲，局部性不良反應，疫苗組為71.2%，安慰劑組為23.3%，在安全性上，全身及局部性不良反應皆相當低，且這次二期試驗採雙盲測試。

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對於高端宣布疫苗解盲成功，有媒體報導，台大兒童醫院院長黃立民表示，數據只能說是符合預期，「這哪能叫好？請不要關起門來自嗨。」對此，李秉穎接受資深媒體人周玉蔻《蔻蔻早餐》專訪時表示，現在是還不能太高興，因為還沒做中和抗體效價的分析，「如果真的不亞於AZ，且可以緊急授權時再來高興」。

要通過食藥署的國產疫苗緊急使用授權標準，除了確保疫苗安全性，關鍵還是在療效。食藥署副組長吳明美說，因為台灣無大規模臨床試驗驗證療效，食藥署只能尋求外部比值，今年3月22日AZ疫苗開打後，隨即委託部立桃園醫院執行研究計畫，蒐集200名國人接種AZ疫苗之免疫原性結果作為外部對照組，並在專家會議中研商以免疫橋接（immuno-bridging）的中和抗體與血清反應比率作為評估指標。