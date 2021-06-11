好心肝基金會「捐款名單」慢慢消失！他目擊過程：11:30全都沒了

▲捐款芳名頁面本來有名單，如今卻是一片空白。（圖／翻攝自好心肝基金會）

網搜小組／鄺郁庭報導

好心肝診所疫苗風波爆出後，引發外界注意，就有網友今（11）日早上11點多發文，說他心血來潮，跑去看好心肝基金會的捐款芳名，意外發現本來10日還有2021年的捐款名單，結果他點進去查看時，名單卻一個一個的消失了，「直到11:30全部都沒了！」不禁問卦「有無好心肝基金會捐款芳名一直減少的八卦？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，文中附上昨天鄉民備份的好心肝捐款名單畫面，上面還有2021年1月至5月的捐款名單，「結果稍早我進去點頁面，慢慢地……越點越來越少」。可以看到2021年-2014年的名單似乎已經被刪掉了，跳出來的是2013年的資料。

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▲原PO查詢的時候，發現跳出的是2013年的名單。（圖／翻攝自PTT）

接著大約11:25左右，網頁上只剩2013年1月、2012年及2011年的資料，「直到11:30全部都沒了，我還來不及看呢！」原PO也在留言處透露「我原本想看近期的 可是就一直消失一直消失……我也不知道為什麼會這樣……」

▲原PO還捕捉到剩2012、2011年名單的畫面。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，鄉民馬上一陣驚呼，「有人有備份嗎」、「我剛點進去, 真的是空的」、「沒有人剛好看到的話，不就被默默刪了？」也有人表示，「google cache:網址就出來啦」、「網頁時光機還看得到啦！」《ETtoday新聞雲》則大約在12:30搜尋好心肝基金會查看，捐款芳名的頁面確實是一片空白。