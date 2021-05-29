　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情導致招生困難！補教業用1招破困境　線上助國三生銜接高一課程

▲▼重傳logo。補習班,上課,學生。（圖／資料照）

▲疫情讓學生不能出門，也嚴重影響正值招生旺季的補教業。（圖／資料照）

記者蔡玟君／台北報導

台灣本土確診案例飆破5000人，在中央與地方政府持續呼籲下，大部分民眾均減少非必要出門，但也影響到許多需要人與人互動的產業，補教業就面臨招生困難、家長想等疫情後再考慮是否繳9月補習費等困境。補教業數學名師王耀表示，面對這情況，補教業紛紛推出暑假短期線上優惠課程，協助剛結束會考的國三生可以利用這段空窗期，開始學習銜接高一課程。

▲▼國中會考結束,考生步出考場 。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國中會考已於日前結束 。（圖／記者李毓康攝）

王耀表示，以往這段期間是補習班旺季，這一個半月時間將決定今年各家補習班招生情況。但受到疫情影響，家長讓孩子出門補習意願降低，也連帶拉長先繳9月補習費的考慮時間，「許多家長都決定等疫情後再來預繳補習費。」

但為了不讓孩子待在家中只玩遊戲或無事可做，同時考量可利用這段空窗期事先為高一課程做準備，補教業近期紛紛推出暑期短期線上課程優惠，利用錄播、直播或線上會議方式，讓準高一生們能先了解高一課程內容，頗受家長好評，部分補教業也趁勢推出疫情期間預報9月課程的優惠價格。

▲▼補習班,南陽街。（圖／資料照）

▲原本此時應該是補教業招生旺季。（圖／資料照）

王耀說，目前各家推出的線上學習課程包括自然、國文、數學與英文等科目，主要採錄播授課配合線上問題輔導方式進行授課，優點是學生可以得到每位授課老師最精華的內容。王耀解釋，透過錄播，老師可以根據拍攝內容隨時調整，若覺得有哪部分講解不好就可以重錄，再由補習班幫忙剪輯，但缺點是有時攝影機在帶畫面時，會比較沒有那麼準確。

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習。（圖／記者周宸亘攝）

▲補教業推出暑假短期線上教學課程，幫助國三生能提早銜接高一課程。（示意圖／記者周宸亘攝）

此外，錄播授課與直播或線上會議方式進行最大差別，在於較不容易受到學生端的干擾，「若是直播或線上會議，無法掌握學生所在環境，有時難免會受到學生周邊環境音干擾，這時老師還必須要求大家先關閉麥克風。」而Youtube直播不多則是部分老師不希望自己的課程輕易分享給非學生觀看。

為了避免學生看錄播時有問題，補教業也規劃出配套，每週不同日子會和學生約好線上輔導時間，針對單一科目讓學生提問，或解決家庭作業不懂之處，但王耀也坦言，其實線上輔導學生問題並不多，且他也認為比起請許多輔導老師為學生進行問題解析，老師授課時的表達能力是否清晰、參考書解答是否能讓學生看得懂才是最重要的。

ET快訊
才剛說四級警戒準備！板橋傳統市場「人潮爆炸」…畫面曝光網吵翻
四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！
快訊／澎湖志願快篩變硬篩！喊話中央：拒絕者強送集中檢疫14天
快訊／血氧92狂降78！嘉義看守所2收容人　突呼吸不順昏迷搶
快訊／郭台銘證實：爭取500萬劑BNT疫苗「德國直接空運台灣
24人死後確診！「快樂缺氧」來不及救　醫曝2招自救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／澎湖志願快篩變硬篩！喊話中央：拒絕者強送集中檢疫14天

快訊／血氧92狂降78！嘉義看守所2收容人　突呼吸不順昏迷搶救中

怕被罵防疫破口檢舉！外送員「蹲路邊躲著吃飯」照片讓10萬人含淚

桃園清潔隊3確診！環保局工會怒：感染源未查明前停收龜山垃圾

「我想活下去...」阿姨染疫簽下不急救　和女兒視訊1句話轉念掉淚

高雄嚴抓「無罩倒垃圾」揪356人　「糾察隊」動員大稽查

指揮中心公布「企業疫苗採購」2原則　簽約採購都不能自己來

疫情導致招生困難！補教業用1招破困境　線上助國三生銜接高一課程

24人死後確診！「快樂缺氧」來不及救　醫曝2招自救

「房間不是一講就能變2倍！」柯P怒斥講幹話　石崇良27字回應

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

許維恩加入Go Red直播羞「剛洗完澡」　郭彥均問：什麼時候辦婚禮？王家梁「現在誰敢來」

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

快訊／澎湖志願快篩變硬篩！喊話中央：拒絕者強送集中檢疫14天

快訊／血氧92狂降78！嘉義看守所2收容人　突呼吸不順昏迷搶救中

怕被罵防疫破口檢舉！外送員「蹲路邊躲著吃飯」照片讓10萬人含淚

桃園清潔隊3確診！環保局工會怒：感染源未查明前停收龜山垃圾

「我想活下去...」阿姨染疫簽下不急救　和女兒視訊1句話轉念掉淚

高雄嚴抓「無罩倒垃圾」揪356人　「糾察隊」動員大稽查

指揮中心公布「企業疫苗採購」2原則　簽約採購都不能自己來

疫情導致招生困難！補教業用1招破困境　線上助國三生銜接高一課程

24人死後確診！「快樂缺氧」來不及救　醫曝2招自救

「房間不是一講就能變2倍！」柯P怒斥講幹話　石崇良27字回應

哈利不斷把家事搬上檯面！　知情人曝：他的王室家人傷心又憤怒

虎斑被同伴「連環甩尾」狂巴　伸手擋慘遭無視：我放棄

在家上班發現「超暖秘密」！　11歲汪奶奶17點準時驚醒探頭望門

路遇虛弱小松鼠！暖男趴地「輕撫餵水」　獲信任遭爬手臂塞奶

散步撿到青芒果！　萌柴「堅持外帶」緊咬不放：今晚加菜～

新床空無一狗！　奴才「該逼毛毛的」網全歪樓：喜獲麟兒啊

才爆盜圖、片頭曲侵權！　劉芒被抓包「封鎖特定留言」…粉失望　

不用猜了！王柏融連4場未先發　日媒曝真相「自打球受傷」

人妻挺大肚「子女面前遭性侵」！丈夫老闆闖進門　強綁全家蹂躪4天

臉書賣「居家篩檢試劑」稱WHA認證　見調查官上門改口「廣告詞」

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

首例！高雄確診男自曝足跡：病毒到我這就好

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

再21死！今增確診「320例本土＋166例校正回歸」

柯文哲大暴怒！鄉民捏冷汗：水差點噴出來

即／台中本土+33足跡曝！包括2銀行、4全聯、5市場

「天母貴族私校照辦畢典」警方到場竟沒用！

快樂缺氧來不及呼救　 2招可自救

陳時中遭爆是「放寬3+11」關鍵人物　陳宗彥根本沒出席會議

陳時中認了3+11會負責　鄉民1關鍵狂噴

即／台中確診爆增再+33例本土

幼兒園月收18K！停課「僅退3.4K」媽媽傻眼

于美人心疼怒PO「急診室今晚慘狀」

快訊／單日21死再創新高「12例感染源調查中」

即／基隆首爆2死　五分埔成衣女員工4口染疫

更多熱門

相關新聞

外出採購又怕人多群聚？　Google Maps「熱門時段」功能幫你避開人潮

外出採購又怕人多群聚？　Google Maps「熱門時段」功能幫你避開人潮

疫情持續延燒之際，指揮中心不斷呼籲民眾非必要不要外出，但民眾還是有出門採買食物和防疫用品的需求，這時超燒、市場、量販店反倒因為採買民眾群聚，恐怕變成另類防疫破口，今天指揮中心副指揮官陳宗彥在記者會上，就提到能以 Google Maps 作為參考，選擇人潮較少的時段前往採購。

國際佛光會贈關山警防疫面罩

國際佛光會贈關山警防疫面罩

柯P怒斥講幹話　石崇良：中央地方一條心

柯P怒斥講幹話　石崇良：中央地方一條心

盧秀燕啟動台中疫苗快打站計畫

盧秀燕啟動台中疫苗快打站計畫

關鍵字：

台灣防疫台灣疫情補教業新冠肺炎新冠疫情會考

讀者迴響

熱門新聞

首例！高雄確診男自曝足跡：病毒到我這就好

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

再21死！今增確診「320例本土＋166例校正回歸」

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

出門買菜憂病毒帶回家　醫授「4關鍵」保證安全

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

柯文哲大暴怒！鄉民捏冷汗：水差點噴出來

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

即／台中本土+33足跡曝！包括2銀行、4全聯、5市場

「天母貴族私校照辦畢典」警方到場竟沒用！

越南出現「新」變種！混合印度、英國毒株

封城？　侯友宜：新北29區實戰演練完就能升級

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

快訊／加速籌備封城　侯友宜公布6大執行措施

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面