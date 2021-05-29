疫情導致招生困難！補教業用1招破困境　線上助國三生銜接高一課程

▲疫情讓學生不能出門，也嚴重影響正值招生旺季的補教業。（圖／資料照）

記者蔡玟君／台北報導

台灣本土確診案例飆破5000人，在中央與地方政府持續呼籲下，大部分民眾均減少非必要出門，但也影響到許多需要人與人互動的產業，補教業就面臨招生困難、家長想等疫情後再考慮是否繳9月補習費等困境。補教業數學名師王耀表示，面對這情況，補教業紛紛推出暑假短期線上優惠課程，協助剛結束會考的國三生可以利用這段空窗期，開始學習銜接高一課程。

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▲國中會考已於日前結束 。（圖／記者李毓康攝）

王耀表示，以往這段期間是補習班旺季，這一個半月時間將決定今年各家補習班招生情況。但受到疫情影響，家長讓孩子出門補習意願降低，也連帶拉長先繳9月補習費的考慮時間，「許多家長都決定等疫情後再來預繳補習費。」

但為了不讓孩子待在家中只玩遊戲或無事可做，同時考量可利用這段空窗期事先為高一課程做準備，補教業近期紛紛推出暑期短期線上課程優惠，利用錄播、直播或線上會議方式，讓準高一生們能先了解高一課程內容，頗受家長好評，部分補教業也趁勢推出疫情期間預報9月課程的優惠價格。

▲原本此時應該是補教業招生旺季。（圖／資料照）

王耀說，目前各家推出的線上學習課程包括自然、國文、數學與英文等科目，主要採錄播授課配合線上問題輔導方式進行授課，優點是學生可以得到每位授課老師最精華的內容。王耀解釋，透過錄播，老師可以根據拍攝內容隨時調整，若覺得有哪部分講解不好就可以重錄，再由補習班幫忙剪輯，但缺點是有時攝影機在帶畫面時，會比較沒有那麼準確。

▲補教業推出暑假短期線上教學課程，幫助國三生能提早銜接高一課程。（示意圖／記者周宸亘攝）

此外，錄播授課與直播或線上會議方式進行最大差別，在於較不容易受到學生端的干擾，「若是直播或線上會議，無法掌握學生所在環境，有時難免會受到學生周邊環境音干擾，這時老師還必須要求大家先關閉麥克風。」而Youtube直播不多則是部分老師不希望自己的課程輕易分享給非學生觀看。

為了避免學生看錄播時有問題，補教業也規劃出配套，每週不同日子會和學生約好線上輔導時間，針對單一科目讓學生提問，或解決家庭作業不懂之處，但王耀也坦言，其實線上輔導學生問題並不多，且他也認為比起請許多輔導老師為學生進行問題解析，老師授課時的表達能力是否清晰、參考書解答是否能讓學生看得懂才是最重要的。