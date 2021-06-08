國中會考「答對題數對照表」出爐　心測中心公布錯幾題能拿A++

▲台師大心測中心公布國中會考「等級加標示與答對題數對照表」。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國中教育會考日前落幕，台師大心測中心今（8日）公布「等級加標示與答對題數對照表」，結果顯示，國文錯2題、社會錯4題、自然錯2題以內可拿A++；數學包含非選題，總分100分，加權後94.23分以上者可得A++；英文包含聽力與閱讀，總分100分，加權後98.05分以上可拿A++。考生可根據對照表，找出各科能拿到的各等級答對題數。

國中會考成績分A（精熟）、B（基礎）、C（待加強）三等級，精熟和基礎等級還包含「++」 和「+」2種標示，「++」指該等級前25%，「+」指該等級前26%至50%。

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心測中心資料顯示，會考正式考試國文科要拿到A以上至少要答對42題、B門檻要答對20 題，A++門檻為46題，等於考生最多能錯2題；社會科A門檻答對54題、B門檻25題，A++門檻59題，等於至多能錯4題；自然科A門檻為答對48題、B門檻20題，A++門檻52題，等於至多能錯2題。英語科因為有聽力測驗、數學科有非選擇題，需要加權計算。

會考將於6月11日上午8時開放查詢成績。台北市仁愛國中教務主任莊豐兆指出，今年5科試題難易度與去年差異不大，推估建中、北一女仍要33.8分才在保障名額內，師大附中約落在32.8分以上，中山女中、成功高中約要31.6分左右，北市公立社區高中約12至15分以上。

▼國中會考「答對題數對照表」。（圖／心測中心提供）