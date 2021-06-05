國中會考補考登場！每試場最多3人　到考率97.6%

▲ 國中會考補場今日登場。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國中教育會考已於5月中旬舉行完畢，但因國內疫情升溫，教育部今（5日）安排無法考試的學生補考。教育部表示，今年共有184解除居家檢疫及居家隔離的考生參與補考，分布於全台10間考場學校。上午第一節為社會科，缺考人數為15人，到考率為97. 60%。

110年國中會考已於5月15日、16日辦理結束，今年會考採「防疫從嚴、認定從寬」的原則，日前匡列因居家隔離、居家檢疫及進行核酸檢測未有結果等三類，需要參加補行考試的考生計有184人。經與中央流行疫情指揮中心等相關單位確認前揭考生解除隔離時間，國中會考大陸考場暨補行考試之辦理，將延後一周至6月5日、6月6日舉行。

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教育部說明，參加補考的考生，後續參加高中免試入學等管道，錄取名額將採外加名額方式辦理，不會影響到其他考生權益；至於已確診無法參加補行考試的4名考生，將以專案協助後續入學。補考試場全面比照正式考試的第二類備用試場規格，加大座位間隔，每間只安排1到3人。同時為加強換氣和對流通風，將開啟所有窗戶每扇各10公分。

教育部稍早公布試場最新狀況，110 年國中會考補考今日舉行第一天考試，應參與本次考試考生共625名（計大陸考場441 名考生及184名解除居家檢疫及居家隔離之考生），上午第一節為社會科，缺考人數為15人，到考率為97. 60%，未額外啟用第二類備用試場。考生進入考場皆量測體溫，並全程戴口罩應試，整體秩序良好。



