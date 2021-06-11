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注意身分證尾數！北市全聯、家樂福強制分流　端午連假入場要看證件

▲▼ 全聯,實名制,掃碼 。（圖／記者張一中攝）

▲台北市各大賣場週末「強制分流」，而週一端午連假也會實施，民眾採買前必須注意身分證尾數並攜帶證件。（圖／記者張一中攝）

記者林育綾／台北報導

指揮中心在日前呼籲賣場強化3大防疫管制措施，而台北市也針對菜市場、各大賣場在「週末及國定假日」必須採取身分證尾數單雙號「強制分流」，全聯、家樂福等賣場也依循配合。由於週末連假緊接來臨，台北市民採買前務必注意攜帶證件，週六只有身分證尾數「雙號」2、4、6、8、0能入店採買，週日由身分證尾數「單號」1、3、5、7、9的民眾採買。外6月14日週一為國定假日，北市賣場也有規範強制分流，當天為「單號」才能進入賣場。

►全聯福利中心

全聯配合台北市政府防疫政策，目前週末六日採取「強制分流」，週六為身分證尾數「雙號」2、4、6、8、0的民眾能入店採買，週日則輪到身分證尾數「單號」1、3、5、7、9的民眾採買。另6月14日為端午國定假日，身分證尾數為「單號」的台北市消費者可入店購買，民眾需配合攜帶身分證件，讓門市人員查看。

目前全台門市早已實施人流管控，門口皆有店員計算人流，依據各門市坪數大小，原則上以100坪限制100人、400坪限制400人為控管原則，若遇到人潮突增的狀況，門市店經理會進行流量管制，以確保消費者購物採買防疫距離安全。同時也會請顧客配合量測體溫、戴口罩、實聯制、噴酒精消毒。

►家樂福量販/超市、頂好超市、JASONS　

配合台北市政府防疫政策，台北家樂福量販/超市、頂好超市、JASONS，啟動入店分流措施，週一至週五採身分證號尾數單雙號自主分流，星期一、三、五單號，二、四雙號，採買時請攜帶身分證件，週末強制分流。

週六：雙數號（0、2、4、6、8）
週日：單數號（1、3、5、7、9）

另6月14日為端午國定連假，身分證尾數「單號」民眾可入店。

▲▼家樂福配合台北市防疫政策，賣場週末六日強制分流。（圖／家樂福提供）

▲家樂福配合台北市防疫政策，賣場週末六日強制分流。（圖／家樂福提供）

►愛買

全台門市皆採「1人1坪」進行人流管制，而因應台北市政府政策，愛買忠孝店、景美店實施身分證尾數分流，「六日與國定假日出門採買，請務必記得攜帶證件」。週末強制分流週六為雙數號（0、2、4、6、8）可入店、週日為單數號（1、3、5、7、9）；週一至週五採身分證號尾數單雙號自主分流，一、三、五單號，二、四雙號。

另外緊接而來6月14日週一為端午節國定假日，愛買提醒當天為身分證尾數「單號」可入店，民眾務必帶證件（身份證／健保卡／駕照）提供辨識後，才能進入賣場。

►好市多

全台好市多也將配合政府3大加強防疫措施，而在台北市的分店，也將配合北市落實身分證分流，目前平日人潮較少，以舉牌呼籲來控管人流；而週末及國定假日則依身分證字號尾數讓民眾入店，週六雙號、週日單號。

►city' super

city'super 配合政府執行人流控管措施，包括超市設置單一出入口、張貼採買分流告示宣導，而週末將派員於入口處協助確認顧客身分證件；若結帳時如人潮過多，將暫停開放消費者進場。

週六為身分證尾數雙數號（0、2、4、6、8）可進場、週日為單數號（1、3、5、7、9）可進場，另6月14日為端午國定連假，身分證尾數「單號」民眾可入店，務必攜帶可辨識的證件採買。

▲▼city` super啟動身分證尾數分流。（圖／city` super提供）

▲city` super啟動身分證尾數分流。（圖／city` super提供）

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