羅智強痛批「台灣是疫苗乞丐」　指揮中心：我們應該心存感激

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，國民黨台北市議員羅智強就認為「台灣超前部署就是當疫苗乞丐」，引發正反兩派看法戰翻，對此，副指揮官陳宗彥表示，早在去年就開始疫苗部署，現在國際上陸續發生疫苗採購送貨無法如期交貨的狀況，在這段時間日本、美國提供疫苗給我們，非常感謝，我們應該是心存感激。

本站稍早報導指出，羅智強發文表示，台灣曾為亞洲四小龍，現淪為疫苗乞丐，民進黨為什麼防疫一年半超前部署到把台灣搞成疫苗乞丐？亞洲四小龍的疫苗接種率，新加坡47.3%，韓國27.5%，香港25.5%只有台灣是可悲的 6.1%。

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羅智強說，新加坡、香港的疫苗都是「自主爭取」，新加坡還「允許私人醫療業者引進世衛組織批准使用的疫苗」，南韓同時購買了BNT與AZ疫苗，曾同為亞洲四小龍的台灣卻淪為疫苗乞丐。

羅智強提到，連美國捐贈大量疫苗給台灣，美國內部都出現雜音，有人說台灣是富裕國家，理應有更需要幫助的貧窮國家，等著美國疫苗的救助，這個聲音，對一半也錯一半，對的一半是，台灣確實相對富裕，「我們並不是買不起疫苗、買不到疫苗」。

羅智強痛批，錯的一半是，「蔡英文政府不可思議的廢，蔡英文政府不可思議的廢，蔡英文政府不可思議的廢」，台灣政府買得起、也買得到國際疫苗，但台灣政府就是找藉口不買啊！

對於「疫苗乞丐」一事，副指揮官陳宗彥表示，早在去年就開始疫苗部屬，這個在記者會中都有清楚說明，現在國際上陸續發生疫苗採購送貨無法如期交貨的狀況，我們都一直期待採購的疫苗可以如期抵達，在這段時間日本美國兩個對我們國際友好的國家提供疫苗給我們，非常感謝，我們應該是心存感激，對於自己所採購的疫苗也都希望廠商可以依照訂定的合約如期交貨。