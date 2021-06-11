美贈5億劑疫苗「無附加條件」　拜登：不會施壓受贈國！

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）10日宣布，將向全球最貧困的國家捐贈5億劑輝瑞疫苗，且不會有任何附加條件，「我們捐贈疫苗不是為了施壓要求好處或妥協，我們這樣做是為了拯救生命。」

拜登10日和輝瑞藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）在英國濱海勝地卡比斯貝（Carbis Bay）共同發表談話。拜登表示，美國沒有任何附加條件地提供這5億劑疫苗，「我們捐贈疫苗不是為了施壓要求好處或妥協，我們這樣做是為了拯救生命，美國將成為對抗新冠肺炎的疫苗武器庫，就像美國在二戰期間是民主的武器庫一樣。」

《路透社》指出，這是有史以來最大數量的單一國家捐贈，預估美國花費了約35億美元，選擇在G7峰會前做出捐贈，這有可能促使其他大國進一步效仿。

▲美國將贈5億劑輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



G7各國領導人希望在2022年底之前，達到全世界接種疫苗的目標，但目前為止疫苗施打率和「財富」密切相關，美國、歐洲、以色例等國的接種率遙遙領先各國。根據約翰霍普金斯大學數據統計，全球80億人口中，目前有22億人接種了疫苗。

輝瑞公司和德國合作夥伴BioNTech已經同意向美國提供疫苗，預計2021年提供2億劑，2022上半年提供3億劑，這些疫苗將在美國的輝瑞工廠生產，並以非營利的價格提供，大約有100個國家能受惠。

博爾拉表示，全世界都在關注富裕國家的領導人是否會採取行動，協助解決疫情危機，並和貧困國家分享，「與美國政府共同宣布這一消息讓我們能更接近目標，也提高了我們在全球拯救更多生命的能力。」

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