給說法／讓VIP優先施打疫苗，業務登載不實嗎

▲據傳新北市某家醫院偽造紀錄替VIP插隊打疫苗，若屬實，恐觸犯業務登載不實罪。（圖／路透社）

目前全國疫情爆發，但醫療能量卻非常不足，也因為疫苗供不應求嚴重，甚至連第一線的醫護人員都尚未施打完成。但有新聞報導指出，新北市某家醫院竟通知醫院捐贈者與高層家屬等「VIP」可以臨時插隊接受疫苗注射。據傳，基層人員還要聽從高層指令，在接種紀錄上替這群VIP勾選「第一類別」防疫人員，疑有被迫做假名冊的嫌疑。另外，前立委黃昭順日前也被爆料，靠特權插隊打疫苗。

何謂業務登載不實

若如新聞報導所載，為了讓VIP順利接種疫苗而在接種紀錄上將他們登記為「第一類別」防疫人員的話，將有成立《刑法》第215條，「從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金」之業務登載不實罪的可能。

業務登載不實罪屬於「偽造文書」的一種，條文中所謂「明知不實而登載」指的是，對於「登載的內容與事實不符」這一點有所了解，但不必要明確知道是哪一部分與事實有所出入；而所謂的「業務」，在法律上的定義是，「個人基於其社會地位繼續反覆執行之事務」，簡單說就是自己的工作項目。

比較特別的是，「業務登載不實」不像「公務員登載不實」一樣，還特別有一條叫「使公務員登載不實」來懲罰害公務員做出不實登載的人。換句話說，只要沒有「業務」的身分，就不會是業務登載不實的正犯。

如果醫院的高層指示基層人員做不實的登載，由於工作內容皆屬於醫院的「業務」，且明知與事實不符仍為登載，如此高層與基層人員都會成立「業務登載不實」共同正犯。不過基層人員是因為高層的指示而犯之，相對來講情節輕微，檢察官在起訴與否的判斷上，較易給予緩起訴處分。

檢察官應主動偵辦遏止亂象

在醫療資源嚴重缺乏的時候，資源的分配就顯得格外重要，既然現在最辛苦的是冒著危險在第一線奮鬥的醫護人員，那優先將疫苗安排給他們才是正確的。如果連醫護人員都倒了，還有誰能來救援他人。

對此，檢察官應該要積極偵辦，是否真的有不實登記接種紀錄的情形，雖然雙和醫院澄清是誤會，當時是配合新北市衛生局的政策開放第三類對象施打，但還是應該要調查清楚是否有受到外力利用強制力介入的情況，及時遏止亂象！如果先例開了，等開始大量施打疫苗時，肯定又有更多問題產生，如果讓真正有需求的人都等不到資源，這個國家還有什麼未來可言。（本文轉載自法操）

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