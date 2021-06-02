被爆「開夜診」插隊疫苗！2天前已上百VIP施打　雙和醫院回應了

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，衛福部雙和醫院上月31日起，陸續安排VIP門診病人到院內施打疫苗，人數高達上百人，在院內引起不少基層人員反彈，質疑「特權插隊」。本刊致電雙和醫院公共事務組詢問此事，公關表示，當晚確實有加開夜診，是配合新北市衛生局的防疫政策，盼加速疫苗接種，才開放先前的預約者前來施打。

公關表示，醫院31日晚間確實有加開夜診施打疫苗，主要是當天下午院方接獲新北市衛生局長陳潤秋的來電，表達市府盼加速疫苗接種的速度，開放到第3類對象施打，因此院方才通知先前已預約的民眾，請他們到院接種疫苗。

對於有院內人員指出，被要求在VIP接種紀錄上勾選「第1類別」防疫人員，公關否認，澄清這可能是同仁的誤解，因醫院是在31日下午收到衛生局政策通知，還來不及對內公告，晚上就進行施打，同仁可能誤以為只能施打第1類對象，事實上並非如此。

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公關強調，雙和醫院一切都按照政府的政策及法規執行疫苗施打，所有名冊也會上傳衛生局，另外，全院的員工也已有90％完成第1劑施打，剩下10％可能是無意願接種者，未來會加強院內的溝通，也盼疫情能早日落幕。



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