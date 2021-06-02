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上百名「黃昭順」VIP插隊接種了！　新北雙和醫院疑爆特權疫苗

衛福部雙和醫院爆安排VIP門診病人到院內施打疫苗，引發院內不少人員大力反彈。（本刊資料照）

圖、文／鏡週刊

前國民黨立委黃昭順日前遭爆到高雄義大醫院大昌分院施打疫苗，雖她事後解釋自己是台北市登錄的現職藥師，但仍引發外界「特權插隊」的質疑。然而，疑似利用特權接種疫苗的事件不只一樁，本刊接獲爆料，指衛福部雙和醫院上月31日起，陸續安排VIP門診病人到院內施打疫苗，人數高達上百人，引發院內不少人員大力反彈。

爆料指出，案發當天是5月31日晚間，雙和醫院臨時通知VIP門診病人可到院施打疫苗，消息一出，至少有200名以上的VIP紛紛前往接種，身份多為雙和醫院的捐款者、院方高層親屬等，甚至院方幹部還指示，相關人員要以「高規格接待」接待這群VIP，因而還派專人指引帶路。

不僅如此，爆料也提到，由於接種的對象身份有疑義，似乎也不符合指揮中心公布疫苗接種順序，加上院內第一線醫護人員第一時間仍未施打完成，讓不少人員心裡相當委屈，但仍不敢違背院方指令，只能配合辦理，更被要求在接種紀錄上替這群VIP勾選「第1類別」防疫人員，疑有被迫做假名冊的嫌疑。

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據院方人士透露，此次開放VIP門診到院接種疫苗的計畫，是由祕書室安排；院方幹部宣稱，因醫院被分配的疫苗數量充足，足夠第一線人員施打，因此才將剩餘的名額開放給VIP門診病人施打。

本刊調查，雙和醫院不只31日當晚開放VIP門診病人施打疫苗，後續2天也有VIP陸續到院接種，被醫院基層人員質疑疑似濫用新北市疫苗配額。據了解，新北市醫護人員一共有3.2萬人，在中央第1波釋出的AZ疫苗中，新北市僅分配到1.8萬劑，因此尚有1.4萬名醫護無可施打。

新北市長侯友宜日前也表示，全國都在缺疫苗，尤其醫護同仁疫苗量能明顯不足，在一級作戰區的醫護同仁，需要更充足的配備。如今卻爆出此事件，令許多醫護人員無法接受。


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