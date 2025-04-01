更保「愛不打烊．更生相伴」！春節期間幫助更生人過節並穩定生活

▲更保新北分會人員在接獲小光（左）的求助後，立即與協力廠商聯繫協助。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣更生保護會每年春節期間，都會特別啟動「春節不打烊免付費更生人服務專線0800-7885-95」，協助有需求的更生人及其家屬，全方位關懷支持與即時服務。今年值班人員接獲更生人小光（化名），幫助他順利過節，也尋得穩定的工作，幫助小光重生。

小光在春節前夕出獄，雖然離開監所應該很開心，但他無處可去，家人也無法接納小光一起居住，讓他只能暫住旅館。在近乎絕望的時候，小光撥打更保「春節不打烊關懷專線服務0800-7885-95」，值班人員及新北分會在接獲小光的求助後立即與協力廠商－玖玖工程行聯繫，隨即安排小光住所。自此，小光不再是無家可歸的流浪者；他除了內心感受到溫暖，也順利在玖玖工程行就業，春節不打烊的服務，猶如溫暖人心的燭火，指引了小光重生的希望。

更保「春節不打烊免付費更生人服務專線0800-7885-95」，是為了讓更生朋友能夠感受到社會溫暖與支持，在春節不打烊服務期間內，運用各分會之社會網絡，針對更生人不同需求給予即時處理，值班人員透過電話評估更生人現況及需求，啟動即時服務及協助（如：提供衣食、急難救助金、緊急安置及保護諮詢等相關服務措施），並持續追蹤個案後續狀況，確保其在節後生活能夠逐步穩定。

今年春節期間，更保工作人員依然堅守崗位，用心傾聽每一通求助電話，迅速啟動服務機制，讓在困境中的更生人感受到社會溫暖與支持，增強面對未來的信心。尤其今年春節假期長達9天，「春節不打烊免付費更生人服務專線0800-7885-95」接獲20名更生朋友電話諮詢，其中包括就業諮詢7名、安置處所諮詢與急難救助11名、提供安置收容2名及其他諮詢（包括輔導就醫、創業貸款、餐食提供）等，讓寒冬中需要協助的更生人，獲得更保多面向服務與支持，感受到社會的溫暖與支持。