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怒批陳其邁甩鍋黃昭順案　北市：若不在名單卻能打疫苗「是高雄問題」

▲▼台北市府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵翻攝）

▲台北市府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

前立委黃昭順打疫苗爭議延燒，台北市政府發言人陳智菡2日上午回應，黃昭順屬於第一類公費施打對象，其健保卡也有註記，所以可以到外縣市施打疫苗；然而高雄市長陳其邁下午卻表示，高雄疫苗是按照列冊施打，外縣市應事先通知。對此，陳智菡痛批，這有邏輯上的謬誤，健保卡註記為全國通用，且若黃昭順不在高雄造冊名單卻能施打，是否為高雄沒確認？

關於黃昭順耍特權爭議，起於有民眾爆料指控，5月30日看到前立委黃昭順被帶進義大大昌醫院私下打疫苗，該民眾質疑，黃昭順並非第一線醫護，怎麼會在疫苗管制時間內和醫護搶疫苗，認為是「耍特權」。

黃昭順則解釋，「本身是現職藥劑師屬於醫護人員，本來就納入施打範圍，但因為我施打造冊在台北，所以就詢問醫生可否在高雄施打，醫生說照規定是不可以，但可以就近用疫苗注射後正常的剩餘量先幫忙施打，免得南北奔波增加感染的風險，並且有提醒台北就不需要再打了。」

事件延燒2天，陳智菡2日回應，黃昭順是有登記的醫事人員，屬於第一類公費施打對象，所以「本來就可以施打」，她的健保卡有註記，所以也可去外縣市打疫苗，並沒有規定一定要在台北市，只要是職業藥師人員就屬第一類公費接種對象。

不過，陳其邁也於同天下午回應，基於同島一命當然會互助，只是希望地方政府應先知會其他地方政府，否則無法確認身份。

對此，陳智菡晚間受訪時痛批，這有邏輯上的謬誤，首先醫事人員健保卡已有註記且全國通用，插上健保卡可以全國連線，跨縣市施打本來就不是問題，直到疫情爆發，疫苗有限各縣市需要造冊決定優先順序，才產生問題。

陳智菡指出，北市的做法是不只要用健保卡，還要對名冊，兩個條件符合才可以打。高雄若有造冊，黃昭順又不在高雄造冊名單內卻可以施打，那就是高雄的問題，「到底是造冊不清？還是人員沒有確認？高雄市自己應該說清楚，甩鍋到台北，會不會甩太遠了一點？」

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