確診者拿刀砍護理師！將從中和轉院到新竹　雙和：安全考量

記者陳雕文／新北報導

新北市雙和醫院上月31日一名新冠肺炎確診者因不想被隔離，竟持刀砍傷三名護理師；其中1人右手4條韌帶及2條神經被砍斷，另外兩人則分別是胸部、肚皮有刀傷。確診者將於稍後被戒護轉送至新竹空軍醫院治療，等他解除隔離，將被帶回新北接受偵訊；護理師皆已被下封口令，對這起事件不再回應。

▲雙和醫院護理師遭砍。（圖／記者陳雕文攝）

持刀砍傷護理師的是一名62歲洪姓確診男子，該男住在11樓負壓隔離病房，疑因情緒不穩持水果刀砍傷3名護理師。23歲施姓護理師腹部受有刀傷，第一時間被送進開刀房急救，25歲陳姓護理師則是胸部、右手受有刀傷，27歲蔡姓護理師則是肚皮有刀傷。

雙和醫院在事發後立即聲明表示3名護理師生命徵象穩定，但當晚就有消息傳出護理師傷勢嚴重，其中一名受害護理師右手韌帶被砍斷。本月1日更有知情人士爆料，一名傷勢較輕的護理師，處理後就回家休息，另一名護理師身上有多處刀傷和氣胸，腹部傷口有緊急開刀清創。

▲護理師被砍，雙和醫院建立保護措施，裝設安全密碼鎖。（圖／雙和醫院提供）

無論如何，這起傷人事件大大打擊雙和醫院醫護人員的士氣，不知該用甚麼心態來救治這樣的人，基於安全等考量因素，院方跟衛服部討論後，將把洪男轉送至新竹空軍醫院繼續隔離治療。

新北地檢署表示，尊重衛服部及其他醫療機構的做法，會由警方戒護洪男上救護車轉院，待洪男解除隔離狀態，一樣會被送回新北接受偵訊以及後續的法律制裁。

▼護理師被砍，雙和醫院建立保護措施。（圖／雙和醫院提供）