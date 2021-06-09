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QS世界大學排名出爐！台大居68名...台灣「25校進榜」整體排名下滑

▲台灣大學,台大校門（圖／記者張一中攝）

▲台灣大學在2022年QS世界大學排名中，拿下台灣最高。（圖／記者張一中攝）

實習記者周依儒／綜合報導

英國世界高等教育研究機構QS（Quacquarelli Symonds）今（9）日公佈2022年世界大學排名。台灣方面共有25間學校進榜，其中台大以68名位居台灣榜首，不過和去年成績相比，台灣進榜的大學整體排名有下降的趨勢，主因是因為評比六項的其中一項「平均每位教師論文被引用數」下降。

根據排名結果數據顯示，除了台大下滑2名外，成大和交大也是首次掉出前250名，據悉，台灣整體大學排名下降的原因和台大下降的原因一樣，皆是因為「平均每位教師論文被引用數」的分數大多都比去年低，而「平均每位教師論文被引用數」則代表著一所大學的學術結果研究影響力。

▲2022年世界大學排名。（圖／翻攝自QS官網）

▲台灣大學排名前十名。（圖／翻攝自QS官網）

除了台大外，國立清華大學也以180位居台灣第2，國立成功大學則以252名位居第3，其次則是國立陽明交通大學（並列268名）、台灣科技大學（並列314名）、台灣師範大學（並列334名）、臺北醫學大學（並列407名）、中山大學（並列412名）、臺北科技大學（並列469名）、長庚大學（並列480名）、中央大學（521-530名）、政治大學（591-600名）、國立中興大學（651-700名）、國立中正大學（801-1000名）、長榮大學（1001-1200名）、中原大學（1001-1200名）、逢甲大學（1001-1200名）、輔仁大學（1001-1200名）、國立東華大學（1001-1200名）、國立台灣海洋大學（1001-1200名）、元智大學（1001-1200名）、國立臺北大學（1201+）、東吳大學（1201+）、淡江大學（1201+）、東海大學（1201+）。

QS指出，今年評比以六大項目為主，分別是學術聲望（40％）、雇主評價（10％）、平均每位教師論文引用次數（20％）、師生比（20%）、國際教師比例（5%）、國際學生比例（5%）。QS表示，今年全球共有6415間大學參加排名，一共入選1705間，其中亞洲則佔了305間。

▲2022年世界大學排名。（圖／翻攝自QS官網）

▲2022年世界大學排名。（圖／翻攝自QS官網）

QS發言人莫蘭（Jack Moran）指出，在國際高等教育殘酷的競爭環境下，台灣大部分的學校都在「學術聲望」指標中有所提升，在「雇主評價」中野拿下了不錯的成績，台灣的大學如果能持續透過和國際合作、接軌、交流，就能抵銷在研究影響力不足的地方，未來排名也可能會往上。

▲2022年世界大學排名。（圖／翻攝自QS官網）

▲2022年世界大學亞洲排名。（圖／翻攝自QS官網）

國際方面，2022年QS大學世界排名則由美國麻省理工拿下冠軍，蟬聯10年第一，接下來則是英國牛津大學（第2名）、美國史丹佛大學、英國劍橋大學（並列第3名）、美國哈佛大學（第5名）；亞洲方面，國立新加坡大學以11名拿下亞洲冠軍，接下來則是新加坡南洋理工大學（第12名）、北京清華大學（第17名）、中國北京大學（第18名）、香港大學（第22名）、東京大學（並列23名）、上海復旦大學（第31名）、京都大學（第33名）、香港理工大學（第34名）、首爾大學（第36名）。

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