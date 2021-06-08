指考延後壓力大「看著書就落淚」　全高聯：考生應優先施打疫苗





▲大學指考因疫情嚴峻，首次延後登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今年大學指考從7月3日至5日延後到7月28日至30日，中央流行疫情指揮中心昨日宣布，今年指考試務人員列為優先施打疫苗對象。對此，全國高級中學家長大聯盟今（8日）發新聞稿指出，指考學生權益需重視，滿18歲指考生有優先施打疫苗權。

全高聯指出，教育部宣布全面停課至今，眾多要參加指考的高三生及重考生們產生極大的焦慮與不安，有些孩子更甚至出現了面對書本會莫名落淚的狀況，孩子們的焦慮與壓力，全高聯接收到眾多家長反應的心聲且非常關心全國考生的權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對疫情每日驟變的情況下，全高聯呼籲教育部，應詳細說明7月中之後若仍處於三級防疫狀況，指考日期是否仍訂為 7 月 28 至 30 日不會改變？若疫情更嚴峻(進入四級)，指考的日程是否可能再調整？若需再次調整考試日期，請考量家長及孩子們焦慮不安的心，務必提前一個半月前公告。

對於教育部公告今年指考闈場、監考等試務人員已列入優先施打疫苗名單，然對於參與指考的四萬多考生，卻置之不理，全高聯表示「實屬遺憾」。全高聯強烈要求教 育部重視學生的健康安全，將今年參與指考且已滿 18 歲的考生(考量 AZ 與莫德納疫苗建議 18 歲以上成人施打)，亦應當列入優先施打疫苗的名單中，以避免除了考試期間外，因進出試場、廁所或各種走動情況下，可能 在試場染疫的風險。

全高聯說明，將年滿 18 歲的指考考生列入優先施打疫苗名單中， 由家長來決定是否要讓孩子們在指考前施打疫苗，而非疫情嚴峻下，安排學生去參加大型升學考試，竟沒有優先施打疫苗的權利。

另外全高聯也提到，指考三天教育部應盡快解決午餐用餐問題，如學生可否離開考場自行購買便當？請教育部研議考生中午用餐配套方案。再者，因防疫 考量，考生中午用餐時間需設置隔板，全高聯強烈呼籲，考生用餐時所需的隔板，需由試務中心統一配發給每位考生，而非由考生自備。

全高聯強調，孩子們苦讀三年，最終即將面臨指考一戰，然台灣目前疫情仍嚴峻下，孩子們需冒著染疫的高風險去參加指考，這是孩子們為自己一戰，也同時是為成為國家未來優秀人才而戰。相信大多數的家長對國家防疫政策及台灣國民的素質都是有信心的，也期望台灣很快走出疫情嚴峻的恐懼，然目前疫情仍處嚴峻的狀況下，請政府務必聆聽家長們的心聲，重視家長們的訴求。

