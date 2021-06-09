死後確診案例多　高嘉瑜：開放家戶、企業從國外買快篩試劑

▲高嘉瑜。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

全國疫情增溫，不少長者因確診而死亡，而國內各醫療院所篩檢量能不足，也導致許多個案都是死後才發現確診。對此，民進黨立委高嘉瑜透臉書提出5點呼籲中央，快速大量開放民間自主快篩、60歲以上長者及重症風險高者優先施打疫苗、讓國人有權利選擇疫苗、提供醫護警消防疫宿舍隔離、猝死衛生人員陪同確診猝死人員相驗應做好防護。

高嘉瑜提出第一點，政府應積極引進，甚至大規模提供快篩劑讓民眾、企業都可以自主快篩！雖然目前依據特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法可以讓個人申請快篩試劑，但只能以個人名義申請，一次費用2000元，若家戶有需求還必須分開申請，也應適度放寬，「在國內還無法自行購買的情況下，應開放以家戶、企業為單位自國外購入快篩試劑」，讓個人可居家自主快篩，讓企業可幫員工、客戶快篩，除可安民心更能協助政府快速找出隱藏傳播鏈跟可能感染者！

第二點，高嘉瑜指出，最新資料顯示從5月11日至6月6日死亡的200多位個案中，其中60歲以上的比例佔91.5％，國外多數把長者列為第一優先施打疫苗順序，就是怕重症拖垮醫療量能及死亡率增加，台灣當前疫苗短缺，以醫護為優先的同時，「應考慮將60歲以上有慢性病史或重症風險高者列為優先名單。」

第三點，高嘉瑜也說，目前疫苗短缺無法提供給第一線高風險人員的家人施打，以致很多因工作必須接觸確診者的第一線醫護警消高風險者不敢回家也不知何去何從，「應該提供快篩或高風險者暫時隔離的宿舍保護第一線人員的家人」，讓他們在前線作戰也無後顧之憂。

第四點，高嘉瑜認為，政府應採購足夠的國外疫苗，讓民眾有選擇的權利，各國已開始逐步解封並推廣疫苗護照，國產疫苗無法在短期內完成國際認證，在三期未完成保護力不明的情況下，目前只採購2000萬劑（AZ、莫德納）外國疫苗明顯不夠也無法滿足國人需求，韓國買了9900萬人份的疫苗；日本買了3億6400萬劑，都是超量購買，台灣過於精打細算又算得剛剛好，就出現疫苗短缺、無法到貨更沒有選擇的窘境。因此呼籲衛福部增加採購國外疫苗，以符合國人需求，更回應部長所說自費可以選擇疫苗，讓想選擇疫苗的民眾可以自費施打！

第五點，高嘉瑜表示，各地接連出現許多死後確診者，第一線警察或司法單位相驗時欠缺保護，衛生局或防疫窗口，往往以「未確診」為由拒絕協助行政相驗，增加第一線司法警察人員的風險，「衛福部應協助要求各地衛生單位進行相驗，並先對遺體及遺屬進行快篩，以免形成防疫破口，保護司法人員、警察、殯葬人員及遺屬。」