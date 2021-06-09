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慰勉花蓮基層辛勞！陳家欽贈「五星便當」：爭取優先施打疫苗

▲▼花蓮縣警察局長蔡丁賢更親自擔任送餐大使。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼花蓮縣警察局長蔡丁賢更親自擔任送餐大使。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著疫情升溫，台灣防疫措施逐步增加，警察人員協助防疫工作的負擔也日益加重，署長陳家欽體恤花蓮縣警察局同仁在疫情期間執勤的辛勞，特別在端午節前夕贈送「署長便當」200份慰勉第一線外勤實際參與防疫勤務同仁，並預祝同仁端節快樂。

署長便當200份，每份200元，由國內知名大飯店製作，8日午間送達五個分局、直屬（大）隊等第一線外勤單位，無論是轄區最北端的新城分局和平派出所，或是南區玉里分局偏遠的永豐派出所，甚至海拔2375公尺高的合歡派出所及最東端的鳳林分局港口派出所，均能感受到陳家欽的關懷慰問心意。

▲▼花蓮縣警察局長蔡丁賢更親自擔任送餐大使。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣警察局局長蔡丁賢更親自前往大型市場、賣場最多、防疫工作最繁重的花蓮分局軒轅派出所及民意派出所擔任送餐大使，轉達署長慰問、關心及感謝的心意。

意外收到署長便當的同仁，個個驚喜萬分，感動之情溢於言表，員警有感而發表示，這便當是警政高層與基層之間的連結，疫情期間勤務加重，有時難免誤餐，署長的愛心便當讓仍在市場週邊賣力宣導防疫標語的同仁們吃在嘴裡暖在心裡，暖心又暖胃。

▲▼花蓮縣警察局長蔡丁賢更親自擔任送餐大使。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

「署長便當」每份200元，由國內知名大飯店料理製作。

花蓮縣警察局表示，為配合中央防疫政策，警局全力動員，嚴格執行查處，自5月14日起迄6月7日止，宣導1591人次、函送裁處414件418人（違反公告事項違規營業26件26人、未載口罩380件380人、室內群聚1件5人、違反公告管制7件7人）；偵辦散播疫情假消息案件，目前為止共移送6件11人。除了工作量大幅增加外，員警面對不理性民眾的怒目相對甚至言語及肢體暴力的臨界點與染疫風險也相對增加，體力負荷與心理壓力更勝以往。對於署長體恤同仁的美意，警察局特選知名飯店精緻便當及水果，希望同仁吃在嘴裡、溫暖在心裡。

▲▼花蓮縣警察局長蔡丁賢更親自擔任送餐大使。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼警察同仁吃在嘴裡暖在心裡。

署長陳家欽在警政署防疫工作聯合指揮所表示，警政署相當重視同仁現行健康狀況、工作安全及工作士氣，這次防疫不比以往，警察防疫工作量倍增，警察同仁現為第一線防疫高風險感染對象，在施打疫苗部分，希望能積極爭取比照醫護人員優先施打。這段期間員警執勤面臨染疫的心理壓力，他也透過視訊會議轉達他的關心，希望各級幹部多多關心同仁，時時給予鼓勵，確保同仁身心健康安全。

▲▼花蓮縣警察局長蔡丁賢更親自擔任送餐大使。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

局長蔡丁賢表示，在疫情嚴峻時期，警察同仁應挺身而出協助防疫工作，他代表花蓮縣警察局全體同仁感謝署長對於花蓮縣所有外勤同仁的關懷之意。他同時也強調，花蓮縣警察局身為花蓮縣政府團隊的一員，必定堅守崗位、全力以赴，做好治安、交通維護工作並落實執行各項防疫作為，讓花蓮縣民心安心定。

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