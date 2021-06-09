「疫苗打不完柯文哲甩鍋」　林穎孟：醫護不是市長的免洗筷

▲林穎孟。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲下令醫護全面施打疫苗，7日卻自爆剩6900劑AZ疫苗還沒打，醫護在觀望，更向醫院撂話不打就繳回，然而8日被問是否施打效率不彰、造冊有缺失，柯文哲立刻望向衛生局長黃世傑救援。黃世傑強調，打疫苗不是比速度，一定會打完。對此，台北市議員林穎孟直言「疫苗打不完，柯市長別甩鍋醫護」。

林穎孟9日在臉書表示，拿出衛福部數據說台北市疫苗打得慢、打不完，市長嗆聽不懂她在說什麼、北市府嗆她不體諒醫護，在抹黑市長；當她提出要建立大型疫苗接種站計畫，不要把打疫苗壓力放在醫院，柯市長就嗆疫苗太少了，設大型接種站沒有用，嗆半天，發現疫苗還真的打不完，柯市長就把責任推給醫護不打。

林穎孟指出，柯市長政策有問題，疫苗打不完，歸咎都是別人的錯；議員監督時，就把醫護拿來當擋箭牌，紙包不住火時，就把責任推給醫護，然後記者會再叫衛生局長出來坦，醫護又不是市長的免洗筷，用過就丟。

林穎孟提到，醫護氣到站出來說，市府處理造冊有問題，預約還排不到疫苗，且醫院已經忙著照顧患者了，還要負責打疫苗，事情全部塞給醫院，這些醫護的聲音，市長都沒聽到，台北市疫情持續嚴峻，記者會變成政論節目。

林穎孟說，現在很多事情證明，她指出的問題都有所本，也理性提出具體建議，無非是希望改善問題，「然後呢，建言被當北七，反正都是別人的錯。請市長團隊想一想，一味市長好棒棒，把提出建言的人通通打成白痴不用聽，是在幫市長，還是害市長？」