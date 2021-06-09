減少新冠肺炎重症！醫籲施打「13價肺炎鏈球菌疫苗」增加保護力

▲醫師建議，除了新冠肺炎疫苗外，也可施打13價肺炎鏈球菌疫苗。（圖／路透社）

記者張乃文／綜合報導

因應國外疫苗尚未到貨，但國內疫情仍嚴峻，重症及死亡人數也增長。對此，有醫師建議，除了施打新冠肺炎外，還需要施打「13價肺炎鏈球菌」疫苗，對於新冠肺炎有交叉的保護作用，這支疫苗「真的太重要」，建議大家帶著家人施打，增加自己的保護力，同時也保護家人。

有網友日前在PTT以「買不到疫苗為什麼不打肺炎鏈球菌疫苗」為題發文指出，新冠肺炎疫苗除了各種買不到，還有長期副作用未知、短期副作用風險，國產疫苗也尚未產出，在各種觀望下，「目前已經有一支上市超過10年的疫苗」，據統計還可降低新冠肺炎重症機率，也就是「肺炎鏈球菌疫苗」。

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事實上，兒科醫師徐嘉賢就曾在臉書疾呼「除了要打新冠疫苗以外，您還需要打13價肺炎鏈球菌」，此外，百日咳及流感疫苗也相當重要。醫師指出，從去年疫情剛爆發，國外就陸續有研究提到，新冠肺炎的重症病患，有很高的比例會合併肺炎鏈球菌，增加死亡率。

徐嘉賢直言，這件事情並不意外，因為流感、十幾年前的SARS，都有很高的比例會合併肺炎鏈球菌，加重重症的發生率。醫師提到，前陣子也有一篇美國柏克萊大學發表研究顯示，「施打肺炎鏈球菌結合型疫苗，對於新冠病毒有交叉的保護作用」。

徐嘉賢建議，大家要帶孩子去打6個月隱藏版的13價肺炎鏈球菌疫苗，也請家中長輩、或自己去自費施打，增加自己的保護力，同時也保護家人，「這一支疫苗，真的太重要、真的不能錯過」。