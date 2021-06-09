恐怖傳播鏈！1確診20天可感染625人　一圖秒懂為何疫調超重要

▲一圖秒懂為何疫調超重要。（點圖可放大／翻攝陳其邁臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

嚴防恐怖傳播鏈！高雄市長陳其邁分享「為什麼疫調、匡列、隔離這麼重要」，因此高雄採取「精準疫調、擴大匡列、擴大隔離」的策略。 醫師也說，現在全國每天新增幾百例確診，絕對是還在可以做基本疫調的階段。

陳其邁8日在臉書指出，假設的前提是，大家都沒戴口罩、沒保持社交距離來估算，英國變種病毒假如R0=5（一個人可以傳給5個人），當疫情開始時，如果你不做疫調、不匡列、不隔離，那就是一個人可傳給5個人；5天後，5個人傳給25個人；20天後，一個人就傳染給625個。

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陳其邁表示，假如有做疫調、做匡列，有什麼好處？假如每一次有確診個案，都可以把60%的人匡列，意思就是本來你傳染給一個人，你在最短的時間把他匡列起來，到20天之後就會傳染給16人；如果匡列80%，那20天後就仍然是1人。

▼陳其邁親解為何為何疫調超重要。（圖／翻攝陳其邁臉書）



陳其邁說，所以匡列及居家隔離為什麼那麼重要，原因是在這裡，因此高雄採取「精準疫調、擴大匡列、擴大隔離」的策略；假如在上述措施裡，加上戴口罩或者是社交距離，又可以把R0值往下降，我們的社區就可以更安全。

「MedPartner 美的好朋友 」醫療粉專也提到，高雄市政府做的圖很清楚，為什麼疫調、匡列、隔離還是很重要？因為沒有疫調，你就不知道要匡列誰，這些該被匡列及檢測的人，就會持續傳播疾病。

「美的好朋友」指出，疫調不一定要做到跟爆發之前那樣，祖宗十八代都查得清清楚楚，甚至是去基因定序，因為那時疫情還不嚴重，可以做到很細，甚至有些研究的意味在；但現在疫調至少要做到，能匡列多數的密切接觸者，絕對不能讓疫情自然擴散。

「美的好朋友」表示，現在全國每天幾百例，絕對是還在可以做基本疫調的階段，如果一天上萬，那就真的不太需要做了；但如果你現在認真做，也做好政策管控，一天上萬的情況基本上就不會出現了。