染疫空等瑞德西韋　醫曝申請太複雜：錯過治療黃金期

記者黃翊婷／綜合報導

有民眾抱怨家人染疫住在加護病房期間，遲遲等不到瑞德西韋藥物。醫師姜冠宇8日在臉書PO文提出兩點建議，基層臨床困境與指揮中心認為的原因不同，申請程序越間接複雜的藥物，醫師會猶豫很久才開，例如瑞德西韋需要醫師親自寫信給衛生單位（地方CDC）才會有，好不容易申請到了，可能病人都已經插管了，反而錯過黃金治療期。

▲姜冠宇希望能讓第一線的醫護人員提高藥物使用率。（圖／記者李毓康攝）

對於病患家屬的怨言，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，最近有人反應瑞德西韋藥物不夠，7日的確有接到申訴，但一般來說，住院就可以使用瑞德西韋，如果到插管和使用葉克膜，其實就不適合使用瑞德西韋，而申訴個案就是屬於不需要再使用瑞德西韋藥物，這起案件可能是醫師和患者溝通不全所致。

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不過，醫師姜冠宇8日在臉書PO文中指出，基層臨床困境完全不是這樣，瑞德西韋到了插管或接葉克膜的時候，的確已經沒有效力，甚至可能因為產生副作用導致患者死亡，「所有抗病毒藥物、單株抗體錯過了輕症轉重症的關鍵轉換期，那到重症時治療都太慢了，也就是說，這些藥物當用就用。」

▲ 瑞德西韋（Remdesivir）是美國首款官方批准的治療新冠肺炎重症患者藥物。（圖／路透）

姜冠宇表示，想要提高藥物使用率，首先是跨科醫師都要共同學習，讓大家敢用，其次是減少這些特殊藥物申請的行政門檻，畢竟申請程序越間接複雜，醫師就會猶豫很久才開，反而對新冠肺炎病人不利，「瑞德西韋我們都還要親自寫信給衛生單位（地方CDC）才會有，這樣當然很有可能花大錢申請來後，病人也已經插管了。」

姜冠宇建議，最好的方式是以每家醫院為單位，並申請一定量的藥物，讓基層人員當用就用，也能讓醫院預測經濟上的負擔，「不要讓照顧病人的基層專業人員自己承擔行政門檻和經費考量，造成醫師申請這些藥物時有猶豫，而這時差錯過黃金治療期。」