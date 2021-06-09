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罕病「致死率40%」消失17年！　密西根出現首例確診症狀像新冠肺炎

▲英國老鼠肆虐，尤其是古老建築最嚴重。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲漢他病毒由鼠傳人，曾在人類歷史上造成重創。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國密西根州官員8日證實該州出現第一起「漢他病毒肺症候群」（hantavirus pulmonary syndrome，HPS），華許特諾郡（Washtenaw County）該名確診的女子已經被安排入院。據瞭解，該病症狀與COVID-19症狀相似，但致死率高達4成，不過該疾病不會經由人傳人。

綜合外電報導，密西根州衛生官員指出確診的女子平常以替人清潔閒置公寓維生，官方推測應該是在打掃一處有囓齒動物存在的空屋時接觸到病毒的，這類病毒可經由帶原老鼠的排泄物被感染，一般經由接觸或吸入感染，或是被帶原鼠咬傷時感染性也極高。

密西根州衛生部門首席執行醫療官卡登（Joneigh Khaldun）在聲明中指出，主要帶原鼠是鹿鼠（deer mouse）與白腳鼠（white-footed mouse）。與一般漢他病毒不同，漢他病毒肺症候群相當罕見同時也相當致命，病患在經由各種可能感染途徑感染後，一到五周內有機會發展成致命的呼吸道疾病，他提醒任何接觸過帶原鼠的人都已身陷感染風險，應立即向當地衛生部門求助並接受檢驗。

卡登指出漢他病毒肺症候群的致死率高達4成，症狀為發燒、發冷、全身疼痛以及腸胃道的不適，包括嘔吐、腹瀉、腹痛，還有呼吸道症狀，包括咳嗽及呼吸困難。

漢他病毒肺症候群是由未明病毒（Sin Nombre virus，又稱四角病毒，Four Corners virus）引發，和一般漢他病毒攻擊的人體器官對象不同，兩者皆是人畜共通病，未明病毒感染肺部呼吸系統，一般漢他病毒主要攻擊腎臟。未明病毒於1993年在美國本土出現，在2004年之後消聲匿跡，直到今年再度出現。

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