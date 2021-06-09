「30歲官員應比你75歲媽媽早打疫苗？」　美醫看台接種順序：失望

▲台灣疫苗接種順序。（圖／記者曾筠淇製）

記者陳俊宏／綜合報導

對於台灣疫苗接種順序，美國華裔醫師Justin Yang表示，還滿令人失望的。他以美台接種疫苗順序為例，「連美國這種沒有健保系統、電子病歷系統超級混亂的國家， 都能訂出詳細的施打順位，列出慢性病清單，台灣疾管署真的要加油加油。」他也回應網友留言，「請問你台灣國情的意思是：30歲健康的官員應該比你家裡75歲高危險的媽媽早打疫苗嗎？」

Justin Yang於7日在臉書發文，列出美國麻州今年初公布的接種順序，他表示，美台第一個最大的差異，是麻州phase one （第一期）接種種對象是風險最大（醫護／看護、消防救護／警察），或是得病後可能產生重症或死亡各高風險人群（長照／安養院、流民）。

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Justin Yang說，台灣則把「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」、村里長擺在第二順位，身體健康的官員或是村里長即使感染，重症死亡的機率會比長照老人或流民要來的低很多；因此，他個人不覺得官員或是村里長的順位應該比長照人員或是警察還高，重症及死亡的風險跟接觸風險應該一起評估。

▼Justin Yang要台灣疾管署加油。（圖／指揮中心提供）



Justin Yang指出，台灣目前沒有很重視長照、安養機構的COVID風險，這在去年麻州和紐約可是付了很慘痛的代價而學習到的經驗；去年3到5月，美國重災區的長照、安養院簡直是「等死院」，美國COVID死亡人口中有三分之一是來自安養院，在麻州一半的COVID死亡人數來自於安養院裡的老人。

Justin Yang表示，去年很多新聞畫面，是一袋又一袋的老人從長照機構裡被抬出來；台灣應該儘快建立安養院醫療人員及老人每周定期PCR篩檢機制，因無症狀者快篩偽陰性真的太多，同時應安排長照、安養院人員為疫苗接種的第二順位，等到你因為有症狀才去篩查，查到一個陽性老人的時候，那個長照機構基本上就完了。

Justin Yang寫道，這是美國用去年疫情剛爆發時，慘痛老人死亡所換來的經驗，希望台灣引以為戒，畢竟，每一位老人都是一位台灣人的爸爸或媽媽。

Justin Yang指出，還有台灣目前施打順位當中沒有遊民，這一批人群往往是社會裡最被忽視的一群人，但他們也是最容易爆發疫情及高比例重症或死亡的人群；在麻州，遊民是被列入第一波施打名單裡的，台灣也應該考慮把遊民及收容所工作人員列入優先施打對象。

▼Justin Yang認為，台灣目前沒有很重視長照、安養機構的COVID風險。圖為台北市某爆發感染的安養院。（圖／東森新聞）



「說真的，這一份接種順序的安排，還蠻令人失望的。」Justin Yang說，台灣應該利用最引以為傲的健保資料庫系統，透過TOCC和慢性病史運算出接種順序，而不是單單以接觸風險來制訂接種順序。

Justin Yang表示，這樣的順序在去年還沒有社區感染前，是可以接受的；但現今台灣已進入社區感染，接種順序就應該調整讓最高危險的人群能最早打到疫苗，以減少對醫療量能的衝擊，連美國這種沒有健保系統、電子病歷系統超級混亂的國家， 都能訂出詳細的施打順位，列出慢性病清單，台灣疾管署真的要加油加油。

對此，有網友留言，「這是根據台灣的國情、專家所訂出的接種順序，為什麼非得跟美國一樣，也不用批評的一無是處吧。」Justin Yang則回應，「請問你台灣國情的意思是：30歲健康的官員應該比你家裡75歲高危險的媽媽早打疫苗嗎？」

也有網友說，「看來你根本不懂村里長要做些啥事，自己Google台灣的新聞，多少村里長是第一線接觸到確診者的。」Justin Yang則指出，「不好意思，我知道里長在做些什麼事情，那些居家隔離者有適當的ppe和社交距離，安全性是很高的。反觀是安養中心／長照那種零距離的接觸，從流行病學上的角度而言，傳染風險高得嚇人。」