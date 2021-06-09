　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「30歲官員應比你75歲媽媽早打疫苗？」　美醫看台接種順序：失望

▲▼至8月底前的疫苗施打數量。（圖／記者曾筠淇製）

▲台灣疫苗接種順序。（圖／記者曾筠淇製）

記者陳俊宏／綜合報導

對於台灣疫苗接種順序，美國華裔醫師Justin Yang表示，還滿令人失望的。他以美台接種疫苗順序為例，「連美國這種沒有健保系統、電子病歷系統超級混亂的國家， 都能訂出詳細的施打順位，列出慢性病清單，台灣疾管署真的要加油加油。」他也回應網友留言，「請問你台灣國情的意思是：30歲健康的官員應該比你家裡75歲高危險的媽媽早打疫苗嗎？」

Justin Yang於7日在臉書發文，列出美國麻州今年初公布的接種順序，他表示，美台第一個最大的差異，是麻州phase one （第一期）接種種對象是風險最大（醫護／看護、消防救護／警察），或是得病後可能產生重症或死亡各高風險人群（長照／安養院、流民）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Justin Yang說，台灣則把「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」、村里長擺在第二順位，身體健康的官員或是村里長即使感染，重症死亡的機率會比長照老人或流民要來的低很多；因此，他個人不覺得官員或是村里長的順位應該比長照人員或是警察還高，重症及死亡的風險跟接觸風險應該一起評估。

▼Justin Yang要台灣疾管署加油。（圖／指揮中心提供）

0608指揮中心記者會,陳時中,陳宗彥,張上淳,羅一鈞,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

Justin Yang指出，台灣目前沒有很重視長照、安養機構的COVID風險，這在去年麻州和紐約可是付了很慘痛的代價而學習到的經驗；去年3到5月，美國重災區的長照、安養院簡直是「等死院」，美國COVID死亡人口中有三分之一是來自安養院，在麻州一半的COVID死亡人數來自於安養院裡的老人。

Justin Yang表示，去年很多新聞畫面，是一袋又一袋的老人從長照機構裡被抬出來；台灣應該儘快建立安養院醫療人員及老人每周定期PCR篩檢機制，因無症狀者快篩偽陰性真的太多，同時應安排長照、安養院人員為疫苗接種的第二順位，等到你因為有症狀才去篩查，查到一個陽性老人的時候，那個長照機構基本上就完了。

Justin Yang寫道，這是美國用去年疫情剛爆發時，慘痛老人死亡所換來的經驗，希望台灣引以為戒，畢竟，每一位老人都是一位台灣人的爸爸或媽媽。

Justin Yang指出，還有台灣目前施打順位當中沒有遊民，這一批人群往往是社會裡最被忽視的一群人，但他們也是最容易爆發疫情及高比例重症或死亡的人群；在麻州，遊民是被列入第一波施打名單裡的，台灣也應該考慮把遊民及收容所工作人員列入優先施打對象。

▼Justin Yang認為，台灣目前沒有很重視長照、安養機構的COVID風險。圖為台北市某爆發感染的安養院。（圖／東森新聞）

母信義區安養院確診亡　領隊慟：再見了媽媽！下輩子再當妳的孩子。（圖／東森新聞）

「說真的，這一份接種順序的安排，還蠻令人失望的。」Justin Yang說，台灣應該利用最引以為傲的健保資料庫系統，透過TOCC和慢性病史運算出接種順序，而不是單單以接觸風險來制訂接種順序。

Justin Yang表示，這樣的順序在去年還沒有社區感染前，是可以接受的；但現今台灣已進入社區感染，接種順序就應該調整讓最高危險的人群能最早打到疫苗，以減少對醫療量能的衝擊，連美國這種沒有健保系統、電子病歷系統超級混亂的國家， 都能訂出詳細的施打順位，列出慢性病清單，台灣疾管署真的要加油加油。

對此，有網友留言，「這是根據台灣的國情、專家所訂出的接種順序，為什麼非得跟美國一樣，也不用批評的一無是處吧。」Justin Yang則回應，「請問你台灣國情的意思是：30歲健康的官員應該比你家裡75歲高危險的媽媽早打疫苗嗎？」

也有網友說，「看來你根本不懂村里長要做些啥事，自己Google台灣的新聞，多少村里長是第一線接觸到確診者的。」Justin Yang則指出，「不好意思，我知道里長在做些什麼事情，那些居家隔離者有適當的ppe和社交距離，安全性是很高的。反觀是安養中心／長照那種零距離的接觸，從流行病學上的角度而言，傳染風險高得嚇人。」

ET快訊
許瑋甯、邱澤驚爆假戲真做！　IG「愛心咖啡照」背景疑露餡
館長「范雲3+11究責」投票結果出爐　壓倒性票數被吐槽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

徵召醫護沒上被酸「騙疫苗」　最美魚販：把人想太壞了！多點愛吧

死亡率2.8%創新高！　台大公衛教授警告2關鍵「未來7天還會增加」

台大公衛專家：三級警戒最快7月中解除　降回二級全靠1前提

「30歲官員應比你75歲媽媽早打疫苗？」　美醫看台接種順序：失望

北市診所遭爆「民眾連夜排隊打疫苗」　診所回應了

館長「范雲3+11究責」投票結果出爐　壓倒性票數被吐槽

午後強對流今起連灌4天　中南部恐「大量降雨」時間曝

竹北衛生所1790劑疫苗接種1955人！自出經費「秘密關鍵」曝光

老闆逼移工簽「切結書」：確診自己負責　勞動部回應

館長霸氣宣示：國產疫苗大家不敢打「我打」　到時候媒體一定到

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

運費5千元！遠從台灣寄到波蘭　台波夫妻見家鄉味落淚：好想念

網路不穩定、學生在家放鬆狂吃　遠距教學各種亂象！老師超崩潰

新冠病毒人對上陳時中熱血開打　摔角遊戲搞笑模擬「防疫大戰」！

邱顯智怒批「居家快篩」被動！陳時中爆氣：沒進口我要審啥毀？

徵召醫護沒上被酸「騙疫苗」　最美魚販：把人想太壞了！多點愛吧

死亡率2.8%創新高！　台大公衛教授警告2關鍵「未來7天還會增加」

台大公衛專家：三級警戒最快7月中解除　降回二級全靠1前提

「30歲官員應比你75歲媽媽早打疫苗？」　美醫看台接種順序：失望

北市診所遭爆「民眾連夜排隊打疫苗」　診所回應了

館長「范雲3+11究責」投票結果出爐　壓倒性票數被吐槽

午後強對流今起連灌4天　中南部恐「大量降雨」時間曝

竹北衛生所1790劑疫苗接種1955人！自出經費「秘密關鍵」曝光

老闆逼移工簽「切結書」：確診自己負責　勞動部回應

館長霸氣宣示：國產疫苗大家不敢打「我打」　到時候媒體一定到

徵召醫護沒上被酸「騙疫苗」　最美魚販：把人想太壞了！多點愛吧

全民「普發1萬」要花2350億　蘇貞昌有2疑慮

美參院投票通過《創新與競爭法案》　逾5兆元投入半導體等技術研製

高端疫苗「家族淘金術」起底！電子起家成生技股王　跌20根後再起

他眼睛「無法聚焦」卻沒近視！醫揪關鍵病因：竟是「眼震」作祟

曾放話非他不嫁！　謝金燕驚爆「錯過」劉德華內幕：不是開玩笑

台灣疫情嚴峻　西進台青發起「影片接力」隔海祝禱

沒見面就掰了！「無法遠距戀愛」星座Top 3 　雙子被點名易變心

侯怡君懷孕！備孕3年終於當媽　嗨到祕婚66歲蕭大陸不藏了

《龍與少女交響曲》事前預約正式開啟　預約活動大放出

大型群聚！1百多隻貓咪同時放飯　畫面超壯觀...網笑：好想住進去

生活熱門新聞

即／壹電視宣布「全體員工緊急快篩」

即／小港家庭5人染疫　感染源找到了！

陳培哲背景被起底　擔任上海藥廠顧問

館長「范雲3+11究責」　投票結果出爐

30多歲女染疫亡！高職同學悲慟發文：她人緣非常好

年輕人車禍急診！接觸史曝　醫機警採檢：無症狀感染

館長霸氣宣示：國產疫苗大家不敢打「我打」

侯友宜秀防疫圖解析　醫：中央做不出來

6月2百萬劑含美日捐贈　網全傻眼

陳培哲親弟：為反對忘了說過的話

學者：陳培哲陷其他審查委員於不義

親人剩75歲獨居老父！網見細節「反勸快返鄉」

雇主要移工簽切結書免除防疫責任　勞動部回應

30歲官員應比你75歲媽早打疫苗？　美醫看台順序：失望

更多熱門

相關新聞

北市診所被擠爆！民眾「連夜排隊打疫苗」

北市診所被擠爆！民眾「連夜排隊打疫苗」

台北市某診所昨（8）日被爆出有大量民眾聚集，疑似開放民眾接種疫苗，直到晚間10時仍有許多人在現場排隊，診所人員則回應，「沒有啦，民眾排隊是要做別的檢查」。

館長「范雲3+11究責」　投票結果出爐

館長「范雲3+11究責」　投票結果出爐

新北確診數飆升原因曝　侯友宜致歉

新北確診數飆升原因曝　侯友宜致歉

美放寬111個國家地區旅遊建議　包括日本

美放寬111個國家地區旅遊建議　包括日本

一日5起確診死亡案！恐怖連環爆

一日5起確診死亡案！恐怖連環爆

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫社區感染疫苗美國北美要聞Justin Yang

讀者迴響

熱門新聞

董至成失聯...謝忻「演藝圈都在找他」結局超烏龍！

即／壹電視宣布「全體員工緊急快篩」

即／電視台攝影猝死確診　大樓清消

即／小港家庭5人染疫　感染源找到了！

即／北投一家四口3死悲劇　遺體報告「全確診」

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

很少發脾氣的「佛系星座」Top 3！

汐止16屁孩群聚亂砍　聲押恐罰百萬

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

攝影師猝死電視台「確診新冠」！張雅琴將快篩

愷樂爆秘婚醫生男友　「紅娘」小蜜桃回應了！

大S婚變3天後小S首發文！　低調送暖網看哭了

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

女闖軌道「詭異敬禮」躺下！台鐵司機急煞嚇傻

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

更多

最夯影音

更多
被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球
最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面