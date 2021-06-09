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館長「范雲3+11究責」投票結果出爐　壓倒性票數被吐槽

記者葉國吏／綜合報導　

「館長」陳之漢7日晚間舉辦投票活動，主題直指民進黨立委范雲與3+11防疫措施，9日深夜公布投票結果，不滿意票高達40000人，壓倒性高過滿意票數。

▲▼館長舉辦「范雲3+11」投票，引起網友討論。（圖／翻攝自Facebook／飆捍，下同）

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館長7日在PO文中提到，這次的投票主要想知道大家對范雲3+11造成台灣目前疫情慘況，以及指揮中心沒有開會紀錄，至今無檢討、無究責一事的看法，如果可以接受請按愛心，如果無法接受請按憤怒，結果將在24小時後公布，希望大家理性討論。

沒想到文章才PO出就吸引超過2.7萬名網友按下憤怒的表情符號，留言更是超過4000則。無法接受的網友狂酸，「3+11居然無開會紀錄，真是令我不知范雲，啊，不對，是不知所云」、「更怒的是沒有開會資料，這麼重大的決策當茶水間聊天就決定嗎」。

▲▼館長公布「范雲3+11」投票結果。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲館長公布「范雲3+11」投票結果。

9日深夜館長貼出投票結果，「關於3+11范雲投票結果，滿意1669人、不滿意40000人，投票人數42000人左右，感謝大家的參與謝謝大家。」底下網友留言「3+11造成破口，諾富特管理失當，至今無人負責、無人道歉，會議紀錄也沒有，台灣人到底該相信誰。」、「還要上千人滿意？」、「應該請檢調調查那個趴趴走的機師，並切求償才是重點」。

▲民進黨立委范雲。（圖／記者李毓康攝）

本土疫情大爆發，外界將主因歸咎為放寬機師「3+11」政策，矛頭更指向召開協調會的立委范雲，盼鬆綁機師檢疫為「3+11」。中央疫情指揮中心4月15日調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）。不過疫情爆發後范雲僅在5/31在立院露面過，其餘時間皆神隱、未公開對外發言。

 
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