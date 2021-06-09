新北確診數飆升原因曝　侯友宜致歉：會把校正回歸漏洞補起來

記者黃翊婷／綜合報導

新北市8日新增123例本土病例，累積確診個案達5013例。新北市長侯友宜同日召開防疫記者會，公布發病日趨勢圖，發現疫情大多集中在板橋、三重、中和、永和、新莊，這些都是萬華周遭區域，並指出萬華群聚案爆發後到5月22日公布校正回歸，這中間中央系統與地方執行有落差，後續一定會把這個漏洞補起來。

▲侯友宜表示會補上校正回歸的漏洞。（圖／市府提供）

侯友宜在8日的防疫記者會上提到，確診病例數據是落後指標，新北以發病日來觀察，從5月8日曲線往上走，到5月15日實施三級警戒達高點，之後就開始慢慢往下掉，從總體趨勢圖來看，疫情集中在板橋、三重、中和、永和、新莊，這些都是萬華周遭的區域。

侯友宜表示，自第21週開始，萬華周遭區域開始緩緩下降，其中以板橋降的最多，其他幾區也在往下掉，從6月5日的柱狀圖來看，趨勢也是往下發展，萬華周遭的熱區都在往下掉，但泰山、淡水區的柱狀圖仍在往上走，這部分還是要特別注意。

▲新北市確診者發病日趨勢圖。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜，下同）

另外，侯友宜指出，打從萬華群聚案爆發之後，指揮中心在5月22日首次公布校正回歸「回補病例數」，當日新北市的本土病例為165例，校正回歸卻有219例，比確診個案數還要多，這才知道原來是中央系統塞車，導致與地方執行有落差。

侯友宜強調，後續接到民眾抱怨，指稱收到醫師通知確診，偏偏無人來處理，一拖就是3到5天，甚至有人等了一週，對於這個狀況他感到很抱歉，考量到指揮中心自7日起就沒有公布校正回歸病例數，應該是系統塞車的問題解決了，之後一定會把這個漏洞補起來，以免再發生類似的狀況。

▲新北市疫情總體趨勢圖。

對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男8日在臉書PO文直言，指揮中心連簡單的染疫者人口學統計都做不出來，看了這麼久的疫情記者會，「終於看到一個及格的版本！竟然是來自新北市！」

沈政男認為，新北市做出結合地理與時間分布圖的立體疫情圖，「從這張圖可以看得很清楚，新北疫情地理分布就是圍繞萬華周邊，而且越靠近，疫情越嚴重。此外，隨著時間進展，從第一波萬華群聚疫情，到第二波疫情（家戶感染），以及第三波疫情（家戶感染退燒），新北各區的疫情發展趨勢幾乎都是一樣，也就是第一波大爆發，第二波因為來不及隔離而釀成家戶感染，以及第三波逐漸平息，都是同一感染事件的一環。」

由於侯友宜在記者會上談到，萬華疫情爆發以後，直到5月22日，都不知道所謂中央通報塞車的事情，就只是一直接到確診者抱怨沒被帶去住院或隔離。對此，沈政男質疑，「因為通報塞車導致隔離太慢，而衍生家戶感染，誰要負比較大的責任？」

▲台北市環保局防疫消毒人員在萬華區進行環境消毒作業。（圖／記者李毓康攝）

沈政男說，侯友宜秀出新北每日快篩人數趨勢圖，結果7日竟然篩了3000多人，並找出30多位陽性案例，而這也是8日新北新增高過7日的原因之一，「如果新北沒有這樣拼命篩，是不是新增案例就會比較少？但這些案例留在家裡會怎樣？這些被篩出來的陽性案例，現在100％都會被送去隔離，不會留在家裡了。」

沈政男表示，侯友宜在這一波防疫做得很好，已經有效控制疫情，「反觀柯文哲，我已經連續聽了7天，『維持三級警戒到疫苗出來』，歹勢，這是錯誤觀念！28日，有多少人可以打到疫苗？難道接下來要繼續三級警戒2周，再2周，一直到9月？不是這樣！而是要在疫苗到位以前，想辦法把新增案例壓到最低。」