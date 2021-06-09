　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北確診數飆升原因曝　侯友宜致歉：會把校正回歸漏洞補起來

記者黃翊婷／綜合報導

新北市8日新增123例本土病例，累積確診個案達5013例。新北市長侯友宜同日召開防疫記者會，公布發病日趨勢圖，發現疫情大多集中在板橋、三重、中和、永和、新莊，這些都是萬華周遭區域，並指出萬華群聚案爆發後到5月22日公布校正回歸，這中間中央系統與地方執行有落差，後續一定會把這個漏洞補起來。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）

▲侯友宜表示會補上校正回歸的漏洞。（圖／市府提供）

侯友宜在8日的防疫記者會上提到，確診病例數據是落後指標，新北以發病日來觀察，從5月8日曲線往上走，到5月15日實施三級警戒達高點，之後就開始慢慢往下掉，從總體趨勢圖來看，疫情集中在板橋、三重、中和、永和、新莊，這些都是萬華周遭的區域。

侯友宜表示，自第21週開始，萬華周遭區域開始緩緩下降，其中以板橋降的最多，其他幾區也在往下掉，從6月5日的柱狀圖來看，趨勢也是往下發展，萬華周遭的熱區都在往下掉，但泰山、淡水區的柱狀圖仍在往上走，這部分還是要特別注意。

新北確診病例發病日趨勢圖。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

▲新北市確診者發病日趨勢圖。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜，下同）

另外，侯友宜指出，打從萬華群聚案爆發之後，指揮中心在5月22日首次公布校正回歸「回補病例數」，當日新北市的本土病例為165例，校正回歸卻有219例，比確診個案數還要多，這才知道原來是中央系統塞車，導致與地方執行有落差。

侯友宜強調，後續接到民眾抱怨，指稱收到醫師通知確診，偏偏無人來處理，一拖就是3到5天，甚至有人等了一週，對於這個狀況他感到很抱歉，考量到指揮中心自7日起就沒有公布校正回歸病例數，應該是系統塞車的問題解決了，之後一定會把這個漏洞補起來，以免再發生類似的狀況。

新北確診病例發病日趨勢圖。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

▲新北市疫情總體趨勢圖。

對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男8日在臉書PO文直言，指揮中心連簡單的染疫者人口學統計都做不出來，看了這麼久的疫情記者會，「終於看到一個及格的版本！竟然是來自新北市！」

沈政男認為，新北市做出結合地理與時間分布圖的立體疫情圖，「從這張圖可以看得很清楚，新北疫情地理分布就是圍繞萬華周邊，而且越靠近，疫情越嚴重。此外，隨著時間進展，從第一波萬華群聚疫情，到第二波疫情（家戶感染），以及第三波疫情（家戶感染退燒），新北各區的疫情發展趨勢幾乎都是一樣，也就是第一波大爆發，第二波因為來不及隔離而釀成家戶感染，以及第三波逐漸平息，都是同一感染事件的一環。」

由於侯友宜在記者會上談到，萬華疫情爆發以後，直到5月22日，都不知道所謂中央通報塞車的事情，就只是一直接到確診者抱怨沒被帶去住院或隔離。對此，沈政男質疑，「因為通報塞車導致隔離太慢，而衍生家戶感染，誰要負比較大的責任？」

▲▼新冠肺炎本土疫情持續升溫，台北市環保局防疫消毒人員持續在萬華區進行環境消毒作業,環境清消。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市環保局防疫消毒人員在萬華區進行環境消毒作業。（圖／記者李毓康攝）

沈政男說，侯友宜秀出新北每日快篩人數趨勢圖，結果7日竟然篩了3000多人，並找出30多位陽性案例，而這也是8日新北新增高過7日的原因之一，「如果新北沒有這樣拼命篩，是不是新增案例就會比較少？但這些案例留在家裡會怎樣？這些被篩出來的陽性案例，現在100％都會被送去隔離，不會留在家裡了。」

沈政男表示，侯友宜在這一波防疫做得很好，已經有效控制疫情，「反觀柯文哲，我已經連續聽了7天，『維持三級警戒到疫苗出來』，歹勢，這是錯誤觀念！28日，有多少人可以打到疫苗？難道接下來要繼續三級警戒2周，再2周，一直到9月？不是這樣！而是要在疫苗到位以前，想辦法把新增案例壓到最低。」

ET快訊
許瑋甯、邱澤驚爆假戲真做！　IG「愛心咖啡照」背景疑露餡
館長「范雲3+11究責」投票結果出爐　壓倒性票數被吐槽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全民「普發1萬」要花2350億　蘇貞昌有2疑慮

新北確診數飆升原因曝　侯友宜致歉：會把校正回歸漏洞補起來

立院女戰神逼問國產疫苗！　關鍵4題嗆蘇貞昌「失敗的人找藉口」

「全國疫情都下去了」　他直言：延長三級警戒是錯誤決定

1個月釀近300死　國民黨：要多少人離世民進黨才會醒？

快訊／攝影猝死確診！傳壹電視急為全員快篩　北市府這樣說

藍營疫情期間群聚府前撞傷警察　他憤怒：江啟臣竟不聞不問

科技廠爆群聚感染　苗栗縣竟勒令「移工禁外出」遭質疑違法

大陸台企聯與上海嘉定戰略合作　助台商搶新城發展先機

S腰帶不夠看！陳玉珍穿白色防護衣「全副武裝」　一上台就怨很悶

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

運費5千元！遠從台灣寄到波蘭　台波夫妻見家鄉味落淚：好想念

網路不穩定、學生在家放鬆狂吃　遠距教學各種亂象！老師超崩潰

新冠病毒人對上陳時中熱血開打　摔角遊戲搞笑模擬「防疫大戰」！

邱顯智怒批「居家快篩」被動！陳時中爆氣：沒進口我要審啥毀？

全民「普發1萬」要花2350億　蘇貞昌有2疑慮

新北確診數飆升原因曝　侯友宜致歉：會把校正回歸漏洞補起來

立院女戰神逼問國產疫苗！　關鍵4題嗆蘇貞昌「失敗的人找藉口」

「全國疫情都下去了」　他直言：延長三級警戒是錯誤決定

1個月釀近300死　國民黨：要多少人離世民進黨才會醒？

快訊／攝影猝死確診！傳壹電視急為全員快篩　北市府這樣說

藍營疫情期間群聚府前撞傷警察　他憤怒：江啟臣竟不聞不問

科技廠爆群聚感染　苗栗縣竟勒令「移工禁外出」遭質疑違法

大陸台企聯與上海嘉定戰略合作　助台商搶新城發展先機

S腰帶不夠看！陳玉珍穿白色防護衣「全副武裝」　一上台就怨很悶

徵召醫護沒上被酸「騙疫苗」　最美魚販：把人想太壞了！多點愛吧

全民「普發1萬」要花2350億　蘇貞昌有2疑慮

美參院投票通過《創新與競爭法案》　逾5兆元投入半導體等技術研製

高端疫苗「家族淘金術」起底！電子起家成生技股王　跌20根後再起

他眼睛「無法聚焦」卻沒近視！醫揪關鍵病因：竟是「眼震」作祟

曾放話非他不嫁！　謝金燕驚爆「錯過」劉德華內幕：不是開玩笑

台灣疫情嚴峻　西進台青發起「影片接力」隔海祝禱

沒見面就掰了！「無法遠距戀愛」星座Top 3 　雙子被點名易變心

侯怡君懷孕！備孕3年終於當媽　嗨到祕婚66歲蕭大陸不藏了

《龍與少女交響曲》事前預約正式開啟　預約活動大放出

超暖！林俊傑重製抗疫歌曲《手牽手》　揪「11位金曲入圍歌手」隔空合唱

政治熱門新聞

高虹安逼問國產疫苗　嗆爆蘇貞昌：失敗的人找藉口

「全國疫情都下去了」　他直言：延長三級警戒是錯誤決定

證實郭台銘買不到？蘇貞昌：他手上沒疫苗

快訊／攝影猝死確診！傳壹電視急為全員快篩　北市府這樣說

1個月釀近300死　國民黨：要多少人離世民進黨才會醒？

去年問世！7倍速PCR採檢神器　劉寶傑氣：這才是台灣

快訊／與蔡英文電話內容曝光！　侯友宜：疫苗一劑都沒了

暑假打工沒了！高中﹑大學可領「助學津貼」？　蘇貞昌最新回應

「負20度C」莫德納封緘畫面曝光

308人染疫死亡　蘇貞昌、陳時中正式道歉

三級警戒延長！他分析：錯誤的決定

S腰帶不夠看！陳玉珍穿白色防護衣「全副武裝」

新北確診數飆升原因曝　侯友宜致歉

若三級警戒要解封　柯文哲曝關鍵條件

更多熱門

相關新聞

一日5起確診死亡案！恐怖連環爆

一日5起確診死亡案！恐怖連環爆

國內已有破萬人確診，累計至今已有308人因染疫死亡。其中，全台各地傳出多起染疫後輕生、家中暴斃案例，光是台北地檢署累計3周已驗出10例死後確診，不僅檢警、家屬、殯葬人員暴露在高風險，相關因應的措施也急須建立統合。

館長霸氣宣示：國產疫苗大家不敢打「我打」

館長霸氣宣示：國產疫苗大家不敢打「我打」

雇主要移工簽切結書免除防疫責任　勞動部回應

雇主要移工簽切結書免除防疫責任　勞動部回應

超豐確診移工坦承隱匿發燒情況　「吃退燒藥和冰水洗臉」躲體溫測量

超豐確診移工坦承隱匿發燒情況　「吃退燒藥和冰水洗臉」躲體溫測量

陳培哲背景被起底　擔任上海藥廠顧問

陳培哲背景被起底　擔任上海藥廠顧問

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

董至成失聯...謝忻「演藝圈都在找他」結局超烏龍！

即／壹電視宣布「全體員工緊急快篩」

即／電視台攝影猝死確診　大樓清消

即／小港家庭5人染疫　感染源找到了！

即／北投一家四口3死悲劇　遺體報告「全確診」

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

很少發脾氣的「佛系星座」Top 3！

汐止16屁孩群聚亂砍　聲押恐罰百萬

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

攝影師猝死電視台「確診新冠」！張雅琴將快篩

愷樂爆秘婚醫生男友　「紅娘」小蜜桃回應了！

大S婚變3天後小S首發文！　低調送暖網看哭了

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

女闖軌道「詭異敬禮」躺下！台鐵司機急煞嚇傻

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

更多

最夯影音

更多
被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球
最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面