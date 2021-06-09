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「全國疫情都下去了」　他直言：延長三級警戒是錯誤決定

▲▼ 前立委沈富雄。（圖／翻攝雲端最前線）

▲前立委沈富雄。（圖／翻攝雲端最前線）

記者徐政璿／台北報導

全台三級警戒確定延長至6月28日，前民進黨立委沈富雄8日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，「這是一個錯誤的決定」，連日確診數下降，下去的（數字）就不容易再彈回來，「我覺得全國的疫情基本上都下去了」。

沈富雄指出，行政院昨（7日）宣布前延長三級警戒前，自己有循管道致電，希望勸說對方別急著決定，「因為我想他是要延長，但我認為延長很不妥，且昨天決定要延長時，數字是漂亮的」，不過這通電話沒打通。

「但你要想到，三級警戒再延長，對疫情防治的幫忙大呢，還是其他的傷害比較大？」沈富雄進一步說，指揮官陳時中稱確診數字連日下降，可能是因為假日又下雨，願意去篩檢的人比較少，「我不同意這樣的講法」。

他表示，如今全台除了雙北、苗栗，其餘19個縣市僅24個個案，可見平均每個縣市僅1.3個，「這是下雨的關係嗎？我覺得全國的疫情基本上都下去了！」

沈富雄說，根據流行病學的道理，下去的（數字）就不容易再彈回來，「非常不容易，因為有氣無力了、斷鏈了」，也有的變成沒症狀、所謂潛藏傳播者，但這些人其實不可怕。

至於這些潛藏傳播者是否可能成為往後疫情爆點？沈富雄稱「不見得」，這些人是斷鏈的、隱藏性傳播者，毒性其實已下降一半以上，確實有感染另一個人的可能性，但被感染者比傳播者嚴重的可能性並不大，「所以這個『清零』的觀念，其實經過這一波後，已經不會存在了」。

《雲端最前線第1040集完整節目FB》

《雲端最前線第1040集完整節目Youtube》﻿

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