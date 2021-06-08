快訊／內湖電視台攝影猝死馬桶上　「屍檢確診」全大樓清消

▲圖為內湖警分局外觀。（圖／翻攝Google Maps）

記者張君豪／台北報導

北市內湖某電視台大樓7日傳出1男倒臥男廁，明顯死亡。經查，死者為48歲劉姓男子，擔任攝影棚攝影。家屬表示因死者長期酗酒，並對死因無意見，警方依SOP通報衛生單位並進刑事相驗，8日晚間PCR檢測結果出爐，劉姓攝影生前確診新冠肺炎（COVID-19）。

檢察官考量因疫情嚴峻加該大樓出入人口繁多，牽涉公共衛生問題，改由士林地檢署司法相驗，經法醫採檢死者檢體進行PCR核酸檢測檢驗結果出爐：劉姓死者確診罹患新冠肺炎，檢警不排除死因可能與染疫有關，

警方表示，該電視台7日上午清潔阿姨進行打掃時發現其中一間廁所門反鎖，敲門多時仍無人回應，她趕緊通知警衛並報警。破門後，發現一名男子衣著完整猝死馬桶上，且已經明顯死亡。目前已經通知該電視台進行清潔消毒並啟動其他防疫措施；當時處理此案的內湖警分局派出所3警員、偵查隊1名到場警員得知消息後，目前已到三總排隊等快篩，並會進行自主健康管理。

經查48歲劉姓死者為公司棚內攝影，前一周都在家居家辦公，6日才到公司上班。家屬接獲通知表示，劉姓死者長期有酗酒習慣，並且天天都在家喝酒，並表示對死因沒有意見。

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