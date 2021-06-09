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終於完夢卻遇疫情！獨立咖啡廳好後悔　轉型線上還賣便當咬牙撐

▲▼知了咖啡廳轉型線上還賣便當 。（圖／知了咖啡廳提供）

▲獨立咖啡廳因應疫情不得不轉型線上 。（圖／咖啡廳提供）

記者顏如玉／綜合報導

出社會十幾年，Monday終於在2019年底完成夢想，開創屬於自己的獨立咖啡廳「知了semi salon」，沒想才不過幾個月就碰上新冠肺炎，讓Monday坦言「真的很後悔」，所幸當時台灣疫情不嚴重，轉個彎還能持續經營，但今年疫情卻突然大爆發，全島三級警戒，禁止群聚、不准內用後，該怎麼辦？只能努力撐了吧。

夢想起點就後悔！　轉型另覓一片天

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本身是獨立音樂、運動賽事愛好者，Monday大學時期就常去LiveHouse如女巫店、河岸留言聽歌，另外也相當關注運動賽事，不過台灣很少有轉播比賽的餐廳，多是美式餐廳、英式酒吧，「那時候我就希望，長大後要做這件事，有個空間讓我可以辦音樂演出、可以放賽事轉播，且消費較平價。」

20幾年前的夢想持續放在心中，Monday出社會後待過網球公司、社區大學等，直到2019年初決定做「自己真正想做的事」，本來想從咖啡車開始，不過這時剛好有設計師朋友，在台大公館商圈附近有個空間，因緣際會之下，Monday的咖啡廳在2019年12月開業了。

▲▼知了咖啡廳平時多接團體活動。（圖／知了咖啡廳提供）

▲知了咖啡廳播放賽事轉播。（圖／咖啡廳提供）

沒想到才剛剛開業不久，新冠肺炎就席捲全球，Monday坦言那時候真的很後悔，「覺得自己怎麼這麼衰，出來工作十幾年了，好不容易想做自己想做的事，卻遇到這種事...」

非連鎖的獨立咖啡廳，宣傳資源不多，客戶需要長時間的累積，Monday不願認輸，花了很大的心力將重心轉移，定調發展團體客戶及活動，努力之下漸漸有了成效，每週都有人包場辦活動，包括轉播大聯盟冠軍戰、獨立音樂表演等等。

此外，Monday也和社區發展中心合作，為蟾蜍山聚落的眷村老人們供餐、提供場地上課，「我們只收場地費，這也算是一種社區服務吧，透過這活動也讓我們跟整個社區緊密很多，老人家看到我也都會跟我打招呼。」

▼知了咖啡廳也辦音樂演出。（圖／知了咖啡廳提供）

▲▼知了咖啡廳平時多接團體活動。（圖／知了咖啡廳提供）

疫情再爆！咖啡廳改線上外送　還有便當努力撐

撐過2020年，原以為2021年就要苦盡甘來，沒想到5月台灣疫情爆發，讓原本接團體客人為主的Monday也因此受到影響，許多活動接連取消，後來三級警戒連內用也禁止，「對我們來說真的很糟糕。」

▲▼知了咖啡廳轉型線上還賣便當 。（圖／知了咖啡廳提供）

▲Monday和甜點師還是照常來到咖啡廳。（圖／咖啡廳提供）

客人不能來，Monday和甜點師還是照常來到咖啡廳，並將重心再次調整，從線下改到線上，透過過去接過的團客、親朋好友分享、推薦，目前幾週下來甜點單的量還算不錯，但也僅僅只是打平，「和過去正常的營業額比起來，掉了三分之二，而且甜點其實不會天天叫、天天吃，會有疲乏期，無法有穩定獲利。」

除了甜點以外，因為咖啡廳本身有供餐、是開放式廚房，Monday也會在外送後做起便當販售，「我們這個社區沒什麼店家、餐廳，我們算是唯一一家有在賣吃的，所以其實很多鄰居也會來跟我們買。」

▼Monday開始外送甜點、便當 。（圖／咖啡廳提供）

▲▼知了咖啡廳轉型線上還賣便當 。（圖／知了咖啡廳提供）

「好店不該倒！」　這些、那些人的支持

因應疫情轉型線上販售後，Monday表示受到很多人的眷顧，包括附近住戶一位香港人，「他聽到我們轉型成線上後，就來跟我們訂購，還特別在備註裡面留言給我們。」，除了為Monday加油，希望在疫情期間也要撐下去，「他說，『這麼好的店不該倒』，跟我們訂購了很多產品。」

另外還有過去接的團體客戶，包括《Hito大聯盟》、《野球抬牡蠣》、《大叔野球543》等，也都在臉書社團中幫忙宣傳，「我本身也是球迷，這些看日職、美職、中職的社團貼出我們的訊息後，訂單也就如雪片般飛來。」

其實這樣、那樣的小故事真的很多，Monday說，還有樓上的住戶也會和他們訂購蛋糕，還自備容器來裝，附近住戶也都會來捧場，「社區的人真的都對我們很好，我們只有滿滿的感謝。」

▲▼知了咖啡廳平時多接團體活動。（圖／知了咖啡廳提供）

2021，會是完結篇嗎？

知了咖啡廳每一個甜點，都是Monday從最初的食材嚴格挑選，包括雞蛋選用動物福利雞蛋，起士蛋糕中所需的酸奶，也是特別向台中專門做手工酸奶的店家訂購，所有食材講求天然，嚴選到極致，才會送到顧客面前。

相比起信義區等一級商圈，Monday的店位於商圈以外，店租沒那麼貴，「跟他們比起來，我好像比較幸運，但我覺得疫情至少還會持續半年，我還能撐多久也不知道。」

澆灌了這麼多年的夢想，是否會被疫情擊敗？Monday苦笑說，現在還在努力找別的業務做、還在努力宣傳甜點，「但如果到今年的12月31日還是無望，那就勢必要撤了。」

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