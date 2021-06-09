美國嬌生疫苗施打率低　數百萬劑6月到期恐報廢

▲嬌生疫苗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國嬌生（Johnson & Johnson）新冠疫苗先前爆發血栓等安全疑慮，加上當地疫苗整體需求下降，導致該公司為美國生產的2140萬劑疫苗之中近半數未使用，且將於6月到期，如今面臨即將報廢的問題。

綜合路透、華爾街日報報導，嬌生疫苗僅需施打一劑，存放要求不像輝瑞BNT、莫德納疫苗那麼嚴格，被視為在非都會區的推廣主力。但就在今年4月，美國FDA因考量血栓疑慮暫停施打該疫苗，儘管後續恢復開放接種，但過去6週施打率相當低迷，甚至在截至5月25日的前一週，只有不到65萬人接種（約5%），遠低於暫停接種前一週的近300萬人。

事實上，自從4月中旬以來，美國境內所有疫苗需求均有所趨緩，但嬌生疫苗需求下降幅度較大。這也意味著，有大批嬌生疫苗正面臨即將過期報廢的問題。

依據嬌生網站統計顯示，至少有13批疫苗的有效期是6月27日或更早，仍不清楚確切數量，但依據疫苗3個月有效期來看，大多數疫苗都在4月初發貨，包括4月第一個星期發出的1100萬劑。

嬌生發言人拒絕針對疫苗即將在6月底過期一事做出評論，但仍透過聲明強調，公司目前正與美國政府與衛生機構合作，推廣疫苗施打，稱疫苗是對抗新冠疫情的重要工具。

美國監管機構現正評估釋出嬌生工廠的1億劑疫苗是否安全。隨著美國境內新冠疫苗需求下降，捐贈數百萬劑疫苗的選項也變得更加有彈性。

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