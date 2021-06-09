快訊／北市好心肝診所被爆「幫民眾打新冠疫苗」　黃珊珊緊急回應了

記者袁茵／台北報導

台北市中正區好心肝診所8日被爆出，安排一般民眾接種新冠肺炎疫苗。對此，台北市副市長黃珊珊9日上午回應，從5月27日開始，的確有分發相關的疫苗到合約診所去，也是依照相關規定，希望能夠施打在1至3類相關防疫人員，目前正在現場做稽查，若沒符合1至3類相關人員的話，會進行查處並重罰。

台北市長柯文哲7日坦言，目前醫院AZ疫苗存量還有6900劑，可看出有些醫院內的醫護人員還在觀望，若醫院手中的疫苗無人願意施打，應該要繳回讓願意施打的人進行施打。

面對北市還有剩下AZ疫苗爭議，台北市中正區好心肝診所8日晚間被爆出，給一般民眾施打新冠疫苗，事後卻供稱「打的是打肺炎鏈球菌疫苗」。

前立委、醫師林靜儀也於臉書表示，「據我了解，民眾接種完拿到的疫苗卡片上是寫AZ，診所也在接種單位上面蓋了章。三更半夜半夜一堆人跑去打鏈球菌肺炎疫苗？ 你當我第一天出社會？ 」

針對此爭議，眾多媒體一早致電給台北市衛生局，皆沒有人員給予正式回覆，僅淡淡地表示「查證中」，讓不少人相當質疑，此事已經發生一整晚，北市衛生局至今仍無法做出相關回應，連基層診所有無新冠疫苗都無法得知。

到了9日中午，台北市副市長黃珊珊表示，北市從5月27日開始，有依照相關規定分發疫苗到合約診所，並希望施打在接種順序1至3類防疫人員，目前正在現場做稽查，若接種對象沒符合1至3類相關人員的話，會進行查處並重罰。

而台北市政府副發言人林珍羽也證實，好心肝診所為台北市新冠疫苗接種合約診所，該診所依據程序向衛生局提出申請、領回疫苗，對象僅限該診所「第一至第三類相關工作人員」施打。





▲台北市副市長黃珊珊。（圖／市府提供）