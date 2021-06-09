雲端最前線／3+11不是破口？陳時中認「還沒查到源頭」

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台灣爆發本土疫情，已有308人染疫亡，其中4月中旬機組員檢疫放寬為「3+11」，被外界認為是這波疫情的最大破口。對此，衛福部長陳時中9日在立法院備詢時回應，3+11不是破口，本波疫情「源頭正在查驗」，目前還沒有結果。感染源尚不明，台灣該如何堵上破口？及時止血？《雲端最前線》9日邀請立法委員陳玉珍以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲衛福部長陳時中赴立法院報告。（圖／記者屠惠剛攝）

首批7萬多劑莫德納疫苗9日開打，新北市衛生局長陳潤秋表示，此次獲配9800 劑，5700劑已送至17家專責醫院，其餘4100劑會再陸續補齊。將最優先提供直接照顧確診者或疑似個案的一級風險醫護人員，至於施打進度規劃，需看各醫院自行調配安排。疫苗陸續開打，有助於台灣控制疫情？

研發國產疫苗廠商之一的聯亞生技向媒體證實，8日才剛完成所有受試者的血液樣本抽取，但疫苗在6月初已陸續量產。8日從新竹運送28萬劑疫苗到桃園龜山物流中心的外倉保存，而疫苗存放的外倉內部氣溫需維持7至8度，保存期限為6個月。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。