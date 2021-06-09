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快訊／陳時中坦言：國產疫苗有「無法得到國際認證風險」

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算 陳時中。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中赴立法院報告紓困4.0特別預算。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內爆發疫苗荒。儘管自國外簽約採購的疫苗陸續到貨，但政府仍相當重視預計在7、8月左右可以生產的國產疫苗。衛福部長陳時中9日備詢時坦言，國產疫苗「確實有無法即時得到國際認證的風險」，未來在施打的時候會提醒民眾，該疫苗在世界上的狀況是如何。

行政院長蘇貞昌9日赴立院針對師困4.0預算進行備詢。國民黨立委蔣萬安質詢時問到，國人擔心，如果我今天施打國產業苗，有沒有不被國際認證的風險？對此，陳時中坦言，「這還是要持續努力跟溝通」，國際疫苗AZ、莫德納都會被認可，國產疫苗仍然需要溝通。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中坦言，國產疫苗有無法得到國際認證的風險。（示意圖／記者李毓康攝）

蔣萬安追問，這樣的說法是否代表，國產疫苗有無法及時得到國際認證的風險？陳時中說，「有，當然有」，未來施打時，會提醒民眾，這個疫苗在世界上的狀況是如何。

至於民眾若有特殊需求，如商務人士、學生等，到底有沒有辦法選擇疫苗？陳時中說，目前根據供給量跟排序，等大量供貨、開放比較多人施打後，是可以選擇。

另外，蔣萬安還問到，若國產疫苗解盲失敗，政府的備案為何？對此，陳時中說，未來若解盲成功、順利量產，會有約1000萬劑，後續將透過開口合約方式進行採購。

陳時中還提到，政府仍持續跟其他國際大廠在談，因此還是要看整體供貨的時序，「誰比較前面就會用誰」；陳強調，國產疫苗也不是無限量供應，尤其高端生產會比較長。

蔣萬安接著再追問，若解盲不成功的備案為何？陳時中說，跟現在一樣，積極跟國外在談，有可能性的就會簽約。陳強調，現在都已經在跟國外談，只要相關有量我們都願意買，但現在是國際在搶貨有點困難，每一條線我們都不會放棄。

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司所在大樓外觀。(無法進入拍攝公司門面)（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司所在大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

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