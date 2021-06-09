快訊／陳時中坦言：國產疫苗有「無法得到國際認證風險」

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中赴立法院報告紓困4.0特別預算。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內爆發疫苗荒。儘管自國外簽約採購的疫苗陸續到貨，但政府仍相當重視預計在7、8月左右可以生產的國產疫苗。衛福部長陳時中9日備詢時坦言，國產疫苗「確實有無法即時得到國際認證的風險」，未來在施打的時候會提醒民眾，該疫苗在世界上的狀況是如何。

行政院長蘇貞昌9日赴立院針對師困4.0預算進行備詢。國民黨立委蔣萬安質詢時問到，國人擔心，如果我今天施打國產業苗，有沒有不被國際認證的風險？對此，陳時中坦言，「這還是要持續努力跟溝通」，國際疫苗AZ、莫德納都會被認可，國產疫苗仍然需要溝通。

▲陳時中坦言，國產疫苗有無法得到國際認證的風險。（示意圖／記者李毓康攝）



蔣萬安追問，這樣的說法是否代表，國產疫苗有無法及時得到國際認證的風險？陳時中說，「有，當然有」，未來施打時，會提醒民眾，這個疫苗在世界上的狀況是如何。

至於民眾若有特殊需求，如商務人士、學生等，到底有沒有辦法選擇疫苗？陳時中說，目前根據供給量跟排序，等大量供貨、開放比較多人施打後，是可以選擇。

另外，蔣萬安還問到，若國產疫苗解盲失敗，政府的備案為何？對此，陳時中說，未來若解盲成功、順利量產，會有約1000萬劑，後續將透過開口合約方式進行採購。

陳時中還提到，政府仍持續跟其他國際大廠在談，因此還是要看整體供貨的時序，「誰比較前面就會用誰」；陳強調，國產疫苗也不是無限量供應，尤其高端生產會比較長。

蔣萬安接著再追問，若解盲不成功的備案為何？陳時中說，跟現在一樣，積極跟國外在談，有可能性的就會簽約。陳強調，現在都已經在跟國外談，只要相關有量我們都願意買，但現在是國際在搶貨有點困難，每一條線我們都不會放棄。

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司所在大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）